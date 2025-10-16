我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳詩媛（如圖）大方公開素顏模樣，坦言懷孕後皮膚問題增多。（圖／翻攝自IG 10yuan.0424）

▲陳詩媛（前）目前懷孕超過3個月，王齊麟（後）從人夫升格人父當爸爸。（圖／IG@10yuan.0424）

羽球奧運金牌男神王齊麟與啦啦隊女神陳詩媛（十元），於今年6月登記結婚後，在中秋節傳出喜訊，兩人在IG曬出超音波照，甜蜜宣布懷孕超過3個月。陳詩媛今（16）日也在IG分享懷孕後的身體變化，包含嗅覺超敏銳、情緒易感動、皮膚問題多，讓她直呼：「原來大家說的都是真的」。陳詩媛在影片中詳細分享懷孕後的3大明顯變化，第一是嗅覺變得超敏銳：「每次老公還沒回來，我就知道他買什麼宵夜給我吃了」，第二是情緒容易感動：「我以前本來不容易哭，結果現在連看喜劇都會哭」，第三則是皮膚問題增多：「容易乾燥、泛紅和冒痘」，她也大方公開素顏模樣，坦言目前只能做好保濕，以上問題接踵而來，也讓她直呼：「原來大家說的都是真的」。陳詩媛本月6日在IG發出超音波照，甜認懷孕超過3個月，兩人臉上洋溢著滿滿喜悅，王齊麟也直接在Threads募集孩子的小名，邀請大家集思廣益，網友也火速給出超多建議：「有金牌跟十元叫小金幣好了」、「小起（齊）司（詩）」、「金元寶」等，網友都相當好奇夫妻倆的最終選擇。陳詩媛的貼文一出，粉絲紛紛留言安慰：「媽媽辛苦了」、「偉大的媽媽加油」，也有人歪樓回應：「嗅覺敏銳猜宵夜，這技能太實用了」，還有網友以過來人身份分享：「陳媽媽加油～皮膚問題我懂，保濕就對了」，粉絲也自發分享各種保養技巧，給出滿滿的溫暖。