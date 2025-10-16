台灣醫療人力不足是長期以來的問題，部分科別情況更為嚴重，一名台大醫院住院醫師分享明年度台大醫院住院醫師申請名額，競爭最激烈的是眼科，缺額3人卻有25人申請，錄取率僅12%，急診科、婦產科及小兒科的缺額比實際申請人數還要多，代表錄取率超過100%，最慘的則是小兒科，讓原PO擔憂說「新生兒跟小兒科醫師，不知道誰消失得更快」。
台大醫院神經部一名住院醫師昨（15）日在臉書表示，醫師社群平台「A-Pen」中，有人統計了台大醫院明年度各科別的住院醫師名額與實際申請人數，競爭最激烈的是眼科，缺額3人有25人申請，錄取率約12%；第2名是精神科，缺額4人有28人申請，錄取率約14%；第3名則是復健科，缺額4人有19人申請，錄取率約21%。
該資料顯示，競爭較不激烈、錄取率超過7成的有6科，其中外科缺額14人有19人申請，錄取率73.7%；神經內科缺5人有6人申請，錄取率83.3%；內科缺額33人有37人申請，率取率89.2%。
最慘的是，急診科缺額6人有6人申請，錄取率100%；婦產科缺額6人僅4人申請，錄取率150%；小兒科缺額11人只有7人申請，錄取率達到157%。
原PO說，台大醫院住院醫師中，加薪最高的剛好就是最不競爭的那6個科別，且加薪幅度明明不算小，但還是只有抱持高度興趣的少數人願意加入，顯見大家對於急重症科別前景信心不足，更擔憂說「新生兒跟小兒科醫師，不知道誰消失得更快」。
