中華民國114年國慶典禮圓滿落幕後，政治焦點卻意外轉向立法院長韓國瑜，他在致詞時突然高歌費玉清的《國恩家慶》，引發外界議論紛紛，而近來韓國瑜的聲望、人氣也逐步回升，不免讓人聯想是否為2028總統大選備戰？對此，政治評論員黃暐瀚揪出其中細節，並點破韓國瑜現階段的策略正對準「中華民國派」。
黃暐瀚16日在《NOWNEWS今日新聞》的自製網路節目《鄉民大學問》中提到，之所以會唱起《國恩家慶》，正因為這是「中華民國派」喜歡的歌，他接續提出三問，第一、韓國瑜為什麼唱歌？第二、為什麼講到3個堰塞湖？第三、為什麼今年的國慶站位不一樣？
黃暐瀚秀出照片分析，韓國瑜今年的站位與賴清德相隔非常遠，中間明顯能看出一大空位，對比去年同樣國慶大典上，雙方的站位就非常靠近，還一起舉著「榮耀時刻」的布條。他不禁疑問，韓國瑜為什麼要去唱中華民國派愛的《國恩家慶》，而且又是在這個國慶大會上。
黃暐瀚進一步說明，立法院長是決定中華民國國慶走向的人，也因為這樣會被外界討論；此外，他直指「韓國瑜的高度」也是關鍵，韓能在國慶大會上發表演說，總統致詞完就換立法院長講話，是國民黨中唯一能與賴清德同高度說話的人，只要韓說的話符合藍營選民期待，期望值就會提高。
