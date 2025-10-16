我是廣告 請繼續往下閱讀

癌症已連續43年居臺灣十大死因之首，且有年輕化趨勢。為守護市民健康，新北市政府多年來率先推動多項癌症篩檢政策。此次舉辦「新北防癌行動一起GO!健康論壇」，近千位民眾出席，透過專題演講、政策分享與互動攤位，將專業知識轉化為貼近生活的防癌行動。新北市長侯友宜表示，新北市始終把市民健康放在第一位，率先全國推動多項癌症篩檢，包括高風險族群肺癌篩檢及將大腸癌篩檢年齡下修至 45 歲，讓更多中壯年族群提早掌握健康狀況。他強調，許多人聽到癌症就「驚就驚死」，其實癌症可以預防、也能治療，「癌症沒那麼恐怖！」侯友宜指出，癌症有年輕化趨勢，唯有正確認識疾病、懂得預防，才能降低焦慮、提升心理健康。他呼籲市民把握篩檢機會，並表示今天到場的民眾都是「賺到」，也希望里長能把訊息帶回社區，民眾與親友分享，共同守護健康。新北市衛生局局長陳潤秋分享新北市的五大癌症篩檢策略。她指出，罹癌不只影響一個人，而是整個家庭，每十分鐘就有2.5個人罹癌，人人無不聞癌色變；但只要符合資格，包括口腔癌、肺癌、大腸癌、乳癌、子宮頸癌，篩檢都有補助，民眾的健康，政府來幫阮照顧，民眾應善加利用。此次論壇特地邀請三位權威專家，分別就預防與治療進行深入解析。首先是臺灣治療肺腺癌權威、臺大醫院外科部主任暨特聘教授陳晉興指出，肺癌已經成為臺灣的新國病，發生率、死亡率與醫療支出均居首位，已成全球性疾病。吸菸雖是主因，但空污、遺傳與飲食亦不可忽視，尤其女性病例逐年上升，疑與室內空污及食品添加物有關。他強調，低劑量電腦斷層（LDCT）是唯一能早期揪出肺癌的方法，檢查無須禁食、不打顯影劑，僅需5分鐘，輻射量低至3至5張X光片。若家中有人抽菸或具家族病史，更應把握公費補助篩檢。臺北醫學大學附設醫院乳房醫學中心外科教授杜世興表示，乳癌已連續19年居女性癌症發生率首位，且有年輕化趨勢。乳癌早期無症狀，僅能透過乳房X光攝影發現細小鈣化點。良性可追蹤，惡性則需切片或手術。政府提供40至74歲女性每兩年一次免費乳房攝影，準確率約八成，搭配超音波能進一步提升診斷率。研究顯示，早期乳癌存活率逾九成，但若延誤至中晚期，治療困難，存活率大幅下降。三軍總醫院大腸直腸外科主治醫師教授饒樹文指出，大腸癌自民國96年起連續16年為台灣最常見癌症，至112年才被肺癌追過，死亡人數居第三。研究顯示，七至九成大腸癌源自腺瘤性息肉，從息肉到癌症需5至10年，及早切除最能預防。他建議，45歲以上民眾，即使沒有症狀，也應定期接受糞便潛血檢查；若檢查結果異常，一定要進一步安排大腸鏡檢查，有家族病史者，更需提早至40歲進行篩檢。大腸癌除與年齡、遺傳相關外，也與飲食、肥胖及代謝症候群有關。均衡飲食、規律運動、控制體重與戒菸酒，都是有效預防方式；若有便血、排便改變、貧血或腹痛，應立即就醫。論壇另設六大互動攤位，包括菸害防制（口腔癌）、營養飲食、大家醫計畫、登革熱防疫及腸道健康等，透過遊戲與互動教學，讓市民在輕鬆氛圍中提升防癌知識，落實「寓教於樂」的推廣精神。