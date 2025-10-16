我是廣告 請繼續往下閱讀

遊戲場內的電子遊戲機使用簡體中文成絕響？經濟部商業署今（16）日公告，《電子遊戲機及電子遊戲場管理辦法》第5條、第5條之1修正草案，規定必須要使用正體中文，避免消費者對遊戲內容、操作指示及警語產生誤解，保障消費者識別權益；商業署補充，直接禁止將會擾亂市場，因此針對已在市場流通的遊戲機採取3年至5年緩衝期。商業署所管轄的電子遊戲機是指出現在遊樂場、娛樂場所的大型遊戲機台，並非像是PS5、Switch 2等家庭遊戲機。此次修法針對《電子遊戲機及電子遊戲場管理辦法》第5條、第5條之1修正草案。其中，第5條修正內容包括「……機具應符合智慧財產權相關法令規定，另應依附件格式備齊下列文件，且中文文字應使用正體中文……」第5條之1同樣要求「電子遊戲機之機具名稱、框體、操作介面及遊戲畫面所使用之中文文字，應以正體中文為之。」商業署說明，鑒於近年進口電子遊戲機時有使用簡體中文之情事，為避免消費者對遊戲內容、操作指示及警語產生誤解，保障消費者識別權益；並避免業者於申請電子遊戲機評鑑分類時，使用未經授權之名稱、圖樣或遊戲內容，強化智慧財產權保護。該修法10月16日實行以前，已經評鑑分類之電子遊戲機，自本辦法修正施行之日起，新生產或新進口者，均應全面使用正體中文。針對已經評鑑分類且流通於市場之電子遊戲機，並非採取立即全面禁止，擔心會造成業者負擔及市場衝擊，因此增訂過渡期規範，並依機具特性區分改善期限，益智類電子遊戲機及非屬電子遊戲機，因易使兒童及青少年接觸，設定3年緩衝期。娛樂類及鋼珠類電子遊戲機，則設定5年緩衝期。期滿仍未完成改善者，均不得再供營業使用。