中華職棒36年總冠軍賽第4戰將於22日在桃園樂天棒球場登場，1.8萬張門票開賣隨即秒殺，桃園捷運公司也全面進入應戰模式，祭出大型活動疏運計畫，預計30分鐘內完成主要人潮疏運，不讓月台變成「滿壘」。中華職業36年季後挑戰賽正式畫下句點，接續登場的是眾所矚目的台灣大賽，由下半季冠軍、全年戰績第一的中信兄弟，交手全年戰績第3的樂天桃猿，兩隊睽違3年再度於台灣大賽碰頭，進行7戰4勝制系列賽，第四戰將於22日在桃園樂天棒球場舉行，18000張門票開賣後隨即秒殺。為讓球迷安心搭車、盡情應援，桃捷公司成立現場指揮中心，即時掌握人流與列車動態，像是教練臨場依照賽況調度投打陣容。A18高鐵桃園站與A19體育園區站共動員48名人力（包含桃捷員工、捷運警察與志工）上陣支援，並啟動月台、閘門、出入口的「車站三級管制」，全力引導散場人潮安全分流，絕不讓月台變成「滿壘」。A19體育園區站現場更是一級戰場，桃捷公司說明，月台層將安排人員引導旅客往兩側候車區移動，並暫停電扶梯運作以維持安全；穿堂層及地面層則依即時人流，啟動分區控管與動線調整。若人潮過於集中，環球購物中心連通道將視情況暫時封閉，改由地面層進站；站內更增設移動式閘門，讓球迷通關不卡關，A18高鐵桃園站也同步強化引導與閘門方向調整，確保返程人潮順暢散去。快速疏運方面，桃捷已備妥3列普通車以靈活調度疏運散場時人潮，現場指揮官將依球迷進站狀況即時向行控中心申請加開列車，其中一列為A19至A14a機場旅館站的區間車，最小班距加密至5分鐘，預計30分鐘內完成主要人潮疏運，讓球迷開心觀賽、輕鬆返家。桃捷公司表示，機場捷運具備多次大型活動疏運經驗，如台灣燈會、跨年晚會、演唱會等。此次，桃捷公司在規劃列車調度與車站管制機制時，投入大量人力及系統資源，將確保球迷觀賞精彩的賽事後能安全快速的返家。桃捷也預祝「樂天桃猿火力全開、強勢封王！NONSTOP 全猿猛進！」