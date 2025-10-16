我是廣告 請繼續往下閱讀

▲遇上管理費欠繳風波的藝人隋棠（前排左）近期參與演出瓊瑤作品舞台劇《你的故事我的夢》，圖為彩排畫面。（圖／翻攝自表演工作坊臉書）

▲隋棠（右二）近期參與演出瓊瑤作品舞台劇《你的故事我的夢》，全劇由郎祖筠（左四）執導，同劇組演員還有曾少宗（右一）、莊凱勛（左一）、湯志偉（左二）等人。（圖／翻攝自表演工作坊臉書）

▲隋棠（左）參與瓊瑤作品舞台劇《你的故事我的夢》演出，飾演婚禮賓客。右為演員曾少宗。（圖／寬宏藝術提供）

藝人隋棠近日因住所管理費風波再次躍上媒體版面，被爆積欠管委會新台幣11萬餘元管理費，事發近1個月後，隋棠今（16）日出席瓊瑤作品舞台劇《你的故事我的夢》彩排記者會，媒體詢問糾紛處理進度，她低調回應指出，目前相關事宜已全權交給律師處理。回顧這起管理費爭議，該社區管委會是在9月傳出已對隋棠發出存證信函催繳，並向法院聲請支付命令追討欠款，面對指控，隋棠當時火速發表聲明反擊，她澄清，積欠管理費事出有因，主要是因為房屋漏水問題長期向管委會反映3年都未獲處理，她只能自行墊付近50萬元修繕。隋棠表示，在求償無門、溝通無效的情況下，她是依循法律途徑，並以「管理費抵銷」的方式，當作對管委會消極不作為的抗議。為了平息爭議，她也額外捐贈100萬元給弱勢團體。隋棠自2022年遷入這座市值上億元的中古樓中樓豪宅，似乎與鄰里紛爭不斷，早在欠費風波之前，2023年就曾被樓下鄰居控訴，指控隋棠夫婦放任2子1女在清晨、深夜製造噪音，導致鄰居身心嚴重受創，需尋求身心科協助。當時鄰居控訴隋棠夫妻態度消極，尤其對隋棠那句「你們就跟著早點起床囉」的回應感到不滿。不過，有前住戶出面力挺隋棠，證實樓下鄰居確實對聲音高敏感，隋棠本人也曾說明，裝修時已將地板加厚30公分，並澄清「或是妳早點起床呢」是遭人斷章取義。事實上，在豪宅社區中，藝人與鄰居爆發擾鄰糾紛並非首例，包括王子（邱勝翊）、周湯豪、羅志祥等人都曾身陷類似的噪音爭議。《你的故事我的夢》改編自瓊瑤經典小說《一簾幽夢》與《窗外》由李千娜、曾少宗、莊凱勛與林雨宣詮釋的角色，呈現劇中兩場極具象徵意義的婚禮戲碼，包括「汪紫菱與費雲帆」以及「江雁容與李立維」的婚禮。這兩場婚禮風格迥異、張力十足，彷彿一面鏡子，映照出愛情與婚姻兩種截然不同的樣貌，隋棠在劇中飾演婚禮賓客「汪綠萍」一角，她表示，這個角色是許多人的縮影，「每個人都會有高峰和低谷，但只要能勇敢面對，裂縫中總會有陽光。」導演郎祖筠表示，這兩場婚禮並不是戲劇的結尾，而是角色命運的分水嶺，「有人在浪漫裡沈醉，有人在選擇中步入牢籠。觀眾會在這裡看見愛的美好，也直視婚姻的現實。」演出10月17日至19日在台北表演藝術中心、12月13日在高雄衛武營國家歌劇院登場。