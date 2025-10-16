我是廣告 請繼續往下閱讀

▲新壽假動工，簡舒培：蔣跑台南輕重分不清，北市反嗆：搞錯重點。（圖／北市府提供）

輝達入駐北士科T17、T18卡關，15日傳地上權人新光人壽將進行開工典禮，不僅不邀請市府、不通知媒體，連開工申報都沒送，民進黨台北市議員簡舒培砲轟「新光人壽假動工、真勒索！產業被綁架，市長蔣萬安卻跑到台南去？！」北市府副發言人魏汶萱表示，簡舒培議員的說法，還真是「搞錯重點、錯得離譜」。簡舒培發文表示「台北市民要問的不是有沒有典禮，而是新光人壽三年前取得土地，三年來做了什麼？為什麼現在突然假動工？輝達要進駐、台灣 AI 聚落要起飛，新光人壽卻拿台北市民土地當籌碼？根據台北市建管處公開說法：截至目前，尚未收到新光人壽針對 T17、T18 的開工申報文件。依據建築法第58條與建築技術規則第17條，建築物要動工，必須先送開工申請並經主管機關核准備查，否則就是違法施工。所以今天的新光人壽根本沒有合法開工程序，這場所謂動工典禮，根本是未申報、不合法、虛假的政治擺拍。」簡舒培提出質疑「最讓人傻眼的是，就在新光人壽假動工的這一天，蔣萬安市長人在哪裡？不是在北市守住輝達、面對新光人壽、處理首都產業基地的危機，而是跑到台南佳里區考察？！在台北市的關鍵產業地被財團綁架、國際大廠無法進駐的時候，蔣萬安身為首都市長，居然不在台北是坐鎮，連孰輕孰重都分不清楚的市長，怎麼有能力帶領首都產業發展？」對於簡舒培一連串指控，北市府不忍了，副發言人魏汶萱回嗆「簡舒培議員的說法，還真是搞錯重點、錯得離譜。」反問「按照簡議員的邏輯，那花蓮風災當天，賴清德總統出席世界台灣商會聯合總會的歡迎晚宴，卻全程未提及花蓮災情，難道總統也是「不顧災民」？」