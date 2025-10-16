我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席選戰進入白熱化階段，戰鬥藍召集人趙少康日前拋出「中共介選」的指控，掀起政壇與輿論風暴。不過，資深媒體人陳鳳馨在趙少康主持的節目中，當面表態反對，直言這種說法是「非常廉價的指控」，呼籲應該就事論事、理性討論，言論也獲得大批網友力挺。陳鳳馨13日於政論節目《少康戰情室》指出，這次國民黨主席選舉確實競爭激烈，網路上可能出現各式網軍操作，但來源並不單一，不能貿然認定是對岸介入，她直言「我不贊成指控對岸介選，這樣的指控太廉價了」。陳鳳馨進一步分析，類似「中共介入」的指控，其實是民進黨長年對藍、白陣營使用的政治手法，如今若國民黨也採用這種論述，恐讓社會對政黨失去信任。她還補充說明，如果中國真的能控制網軍，國台辦就不會在對岸被罵成那樣。這番言論在網路上掀起熱烈討論，許多網友湧入留言大讚「陳鳳馨打臉打的好」、「陳鳳馨當面否決趙少康，在趙的節目，我給高度認同」、「陳鳳馨的言談從未讓人失望」。陳鳳馨隨後也在另一節目《東南西北龍鳳配》中回應，她的發言完全是就事論事、對事不對人，強調「是什麼就是什麼」，不說違心之論。針對趙少康的指控，中國國台辦發言人陳斌華15日在例行記者會上回應，中方確實關注國民黨主席選舉，但這屬於該黨內部事務，並表示部分網友的發言不代表官方立場。