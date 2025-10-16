我是廣告 請繼續往下閱讀

上海動物園袋鼠賴床爆紅！不上班爽躺叫不醒

▲一隻名叫「剛子」的袋鼠，幾乎整天都躺在地上大睡，上班時間日常不是睡覺、翻肚，就是等人來幫忙按摩。（圖／翻攝微博）

▲有許多女粉絲前來找剛子，粉絲們不僅幫忙剛子按摩、餵食，甚至還會與牠十指緊扣（圖／大陸抖音@桑桑的日記）

袋鼠剛子真實身分曝光！白天狂睡覺原因找到了

剛子是隻紅大袋鼠，其又稱「紅袋鼠」或「赤大袋鼠」，是目前體型最大的袋鼠，站起來身高高達1.8公尺，壯碩的肌肉看起來十分震撼

白天牠們都會懶洋洋地躺在草坪上休息，主要是因牠們通常都是在夜間活動，白天陽光強烈，牠們會保持瞇著眼睛的表情，以此保護眼睛不受陽光影響