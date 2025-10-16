上海動物園袋鼠賴床爆紅！上海野生動物園是中國大陸首座國家級野生動物園，匯集世界各地具有代表性的動物，但近期卻有一隻名叫「剛子」的袋鼠大爆紅。據了解，這隻名叫剛子袋鼠每天都在園區呼呼大睡，甚至躺在地上賴床不想上班，遊客怎麼摸都叫不醒，睡姿還像在連假休息的社畜一樣，但就是這份慵懶與隨興，讓牠在社群網路上成名，成為新一代明星動物。
上海動物園袋鼠賴床爆紅！不上班爽躺叫不醒
上海野生動物園推出浸入式展區，主打可以近距離接觸袋鼠，廣受國內外遊客喜愛，但在眾多袋鼠中卻有一隻袋鼠大爆紅，已經成為園區的明星動物之一。這隻袋鼠名叫「剛子」，在園區內幾乎整天都躺在地上大睡，上班時間不是睡覺、翻肚，就是等人來幫忙按摩。
有趣的是，剛子的睡功相當厲害，不論遊客怎麼摸牠、拍牠，剛子依舊不理人，情緒相當穩定，也十分豪邁又具有人性，加上睡姿如同剛放假的社畜一樣懶散，被外界稱作是「最愛睡覺的袋鼠」。
剛子爆紅後，在網路上吸引一票粉絲，有許多女粉絲前來朝聖，從眾多網路影片可看，粉絲們不僅幫忙剛子按摩、餵食，甚至還會與牠十指緊扣，剛子如同皇帝般躺在地上享受，
袋鼠剛子真實身分曝光！白天狂睡覺原因找到了
據了解，剛子是隻紅大袋鼠，其又稱「紅袋鼠」或「赤大袋鼠」，是目前體型最大的袋鼠，站起來身高高達1.8公尺，壯碩的肌肉看起來十分震撼，其可依靠強壯有力的尾巴，穩穩支撐起整個身體。
但別看牠外表兇悍，內心其實十分溫馴，白天牠們都會懶洋洋地躺在草坪上休息，主要是因牠們通常都是在夜間活動，白天陽光強烈，牠們會保持瞇著眼睛的表情，以此保護眼睛不受陽光影響。而牠們睡姿五花八門，最常用的就是側臥姿勢，將大腿伸直曬太陽，在外人眼中看起來慵懶中又舒適，也正是因此爆紅。
資料來源：上海野生動物園
