▲海面環境不利於發展，南方熱帶擾動增強時間延後，預估明（17）日增強為熱帶性低氣壓，週六至下週日增強為颱風。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

▲下週一（21日）北部、東北部高溫剩下攝氏25、26度，高溫最多驟降10度。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

準風神颱風生成時間延後了！中央氣象署預報指出，由於環境不利於發展，預估要到週六至下週日（18日、19日）才會增強為颱風，最新預估路徑偏南，接近台灣的機率越來越低，不過受到颱風外圍環流加上東北季風影響，北部、宜蘭及花蓮有局部豪雨機會，全台有雨，且下週一（20日）起全台明顯降溫，暴跌10度，北部高溫下探攝氏25度。中央氣象署預報員黃恩鴻預報指出，由於海面環境不利於發展，南方熱帶擾動增強時間延後，預估明（17）日增強為熱帶性低氣壓，週六至下週日增強為颱風，今天至週六白天天氣類似，環境風向偏東風影響，迎風面基隆北海岸、大台北山區及東半部、恆春半島有短暫陣雨，其他地區多雲到晴。週六（18日）晚間東北季風將開始增強，北部、東北部氣溫下降，且基隆北海岸、大台北、東半部、恆春出現短暫陣雨。下週日至下週四，東北季風增強，加上熱帶系統外圍環流影響，迎風面雨勢明顯且範圍較大，，雨勢主要集中在北部、東半部，其中北部、宜蘭、花蓮可能有局部豪雨發生機會，其他地區留意局部大雨，中南部平地也有零星雨。下週三（22日）開始雨區往南移動，降雨稍緩，宜蘭、花蓮有陣雨或雷雨，且有發生局部大雨或豪雨機會，其他地區可能有局部短暫陣雨，降雨機率仍偏高。下週四（23日）熱帶性系統遠離或減弱，但持續受到東北季風影響，基隆北海岸、大台北地區和東半部有局部大雨。氣溫部分，今明兩天普遍高溫為攝氏33至35度，下週日起溫度開始明顯下降，下週一（21日）北部、東北部高溫剩下攝氏25、26度，其他地區高溫降至28到30度，高溫最多驟降10度。