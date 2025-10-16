我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳允寶泉從內餡配方、餅皮做法，到厚薄比例，歷經無數次試驗與失敗，成功研發出直徑三公分的迷你太陽餅。（圖／記者金武鳳攝，2025.10.16)

▲陳允寶泉首創「一口太陽餅」正式上市，又逢店面重新裝潢開張，雙喜臨門，喜氣洋洋。（圖／記者金武鳳攝，2025.10.16)

▲前台中市觀旅局長陳盛山(左三），成了「一口太陽餅」幕後推手，今日發表會上特別邀他擔任特別來賓，分享喜悅。（圖／記者金武鳳攝，2025.10.16)

台中太陽餅是旅人最愛的伴手禮；只是，早在十多年前，百年餅鋪陳允寶泉董事長翁羿琦便聽過顧客抱怨「太陽餅容易掉屑、食用不便」，甚至因此延遲進軍日本市場腳步。「能不能讓太陽餅不掉屑，優雅入口？」這個念頭萌生之後，老餅鋪展開漫長研發之路。十年磨一口，全台首創、全世界最小的「一口太陽餅」，今日正式上市，為百年品牌寫下全新篇章。董事長翁羿琦回憶說，2017 年時，她曾與當時台中市觀光局長陳盛山，討論如何將太陽餅打入日本市場。他品嚐一口後直言，「日本家庭多為塌塌米結構，若食物容易掉餅屑，清理上會造成困擾」。如果能研發一種一口吃完、不掉屑的小尺寸太陽餅，一定大受歡迎。」翁羿琦說，這句話成為品牌研發「一口太陽餅」契機，陳盛山也成了新品幕後推手，所以今日發表會特別邀他擔任特別來賓，分享喜悅。翁羿琦說，把太陽餅變小，說來簡單，做起來卻是艱難萬分。其中最大難關在於製作工藝本身，師傅們手指頭就這麼大，要在小小一顆餅中包入柔潤的奶餡，同時保持外皮層層分明，一不小心沒包好就會露餡報廢。陳允寶泉第四代傳人陳宇鴻笑說，我們從內餡配方、餅皮做法，到厚薄比例，歷經無數次試驗與失敗，最終才成功做出「體積迷你、層次不減」完美比例的迷你太陽餅，直徑只有3公分，約為馬卡龍大小。這款「迷你太陽餅」幾年前曾在門市展示過，意外引起顧客熱烈回響：「這麼小的太陽餅如果真的上市，我一定要買！」這股來自消費者的真實回饋，成為研發團隊堅持不懈的最大動力。事實上，陳允寶泉的「縮小哲學」早有傳承。翁羿琦說，早在半世紀前，第三代傳人陳增雄就覺得傳統月餅過大、不易一次吃完，結合日本和菓子技術，創造出台灣首創的《小月餅》。這項創新不僅改變了台灣中秋的吃餅習慣，也引領漢餅文化邁向現代化的新里程碑。如今，品牌將這份「縮小的精神」再度進化，打造出全台首創、全世界最小的《一口太陽餅》，方便消費者品嚐，與時俱進的改變，開啟品牌的下一個百年全新篇章。百年餅鋪陳允寶泉品牌，不僅是台中伴手禮首獎常勝軍，在台中市政府、台中市工策會與糕餅公會輔導下，太陽餅香氣早已飄洋過海，功外銷至美國、加拿大、大陸、香港、德國與澳洲等國，讓更多國際旅人品嚐到這份台灣經典甜餅。不僅如此，《一口太陽餅》也在災害救援行動中發揮了意想不到的力量。翁羿琦說，日前花蓮復興鄉地震，陳允寶泉第一時間捐出 500 盒一口太陽餅，送往災區前線，提供救災志工補充體力。小小一顆，體積小巧、方便攜帶，成為志工最喜愛的「即食能量補給」，也讓人看到百年餅鋪以行動傳遞溫暖的力量。