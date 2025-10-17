我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「聯名不鏽鋼冰塊組」，能時刻保留百威金尊單一品種麥芽所釀造的絕佳風味，不隨時光所沖淡。（圖／品牌提供）

▲「百威金尊×金馬62 金緻榮耀禮盒」，外盒以獨特雙面燙金設計，呈現閃耀金緻質感。（圖／品牌提供）

▲「百威金尊×金馬62 金選時刻禮盒」聯名外盒以「場記板」為設計巧思，正面特以電影「景框」氛圍設計，而側面則使用場記板作為整體的設計亮點。（圖／品牌提供）

影壇盛事第62屆金馬獎即將到來，百威金尊再度榮耀蟬聯金馬獎唯一指定啤酒，攜手推出「百威金尊×金馬62 金選榮耀聯名禮盒」，以匠心工藝禮讚華語電影的璀璨巔峰。今年，百威金尊以「獨尊金選，點亮逐夢時刻」的聯名宣傳主軸，向每位金馬獎入圍者致敬。他們以歲月雕琢作品，終於在這榮耀殿堂點亮屬於自己的夢想時刻，成就影壇高峰。百威金尊同樣秉持精湛工藝，精選單一品種麥芽，經歷時光淬鍊，精釀純淨細膩的麥香味與醇厚口感。如同金馬獎的精神，十年磨一劍，每一滴都是時光與匠心的結晶。邀請影迷一同舉杯，為榮耀時刻喝采！金馬入圍者方能獲得「百威金尊×金馬62 金緻榮耀禮盒」，外盒以獨特雙面燙金設計，呈現閃耀金緻質感。圖騰融合金馬與電影元素，象徵「點『時』成金」的堅持與累積，呼應光影歲月的淬鍊與成就。一開即見精緻工藝：正面窗格猶如精品櫥窗，展現高品質與獨特魅力；百威金尊纖細流線的瓶身設計，不僅高雅更能輕鬆一手掌握，展現低調奢華的生活品味。正如百威金尊嚴選單一品種麥芽，釀造甘醇滑順的極致風味，滴滴都是歲月雕琢與匠心獨具的精湛工藝。自10月15日起於全台指定7-ELEVEN超商，購買8罐500mL罐百威金尊即可獲得限量「百威金尊×金馬62 金緻榮耀禮盒」 (活動辦法依店家現場公告為準) 。「百威金尊×金馬62 金選時刻禮盒」聯名外盒以「場記板」為設計巧思，正面特以電影「景框」氛圍設計，而側面則使用場記板作為整體的設計亮點。象徵電影的每一幕在眾人之間永久留存的經典瞬間，舉杯致敬影人匠心。消費者彷彿化身電影人，打開外盒時，內裝有8罐330mL罐百威金尊，以磨砂質感瓶身精心打造，霧面金與珍珠白的搭配，映襯出精湛的尊貴氣韻。附贈「聯名不鏽鋼冰塊組」，能時刻保留百威金尊單一品種麥芽所釀造的絕佳風味，不隨時光所沖淡。無論是獨享觀影時光，或與摯友舉杯歡慶金馬，百威金尊皆是最佳搭配。本次限量發售，自10月15日起於全台家樂福、愛買及菸酒專賣店獨家販售(活動辦法依店家現場公告為準) ，誠邀影迷一同舉杯，為金馬獎的榮耀時刻喝采！百威金尊致力於提供高品質風味啤酒，精選單一品種麥芽，從原料的栽種到產出，每道工序皆嚴格把關；採用雅基瑪優質啤酒花，每口都帶出純粹優雅的麥香味，並具有獨特玫瑰香和果香，為搭配餐點最佳選擇，提升入口美味新層次；酒液外觀有著金黃色澤閃耀，入口泡沫細緻順口，在舌尖留下多一點純粹。百威金尊，點亮美味，與影迷一起舉杯，慶祝這一場電影與美酒的完美盛宴。