時尚迷注意！西班牙鞋履CAMPER創立50週年，搶下全球首間海外總代理的喜事國際，在華山1914文創園區舉辦「CAMPER 50週年紀念展」，即日起至10月19日免費入場參觀設計，感受Walk, Don’t Run（慢走 不要跑）從容生活步調；現場加入會員，開喝世界沖煮冠軍oasis精選的精品咖啡、體驗獨家Viva! CAMPER人生四格拍貼機。
自島嶼啟程 ！CAMPER農夫工作鞋：步上世界舞台
1877年，鞋匠Antonio Fluxà自倫敦學成歸國，帶回第一台縫紉機回到地中海的西班牙馬略卡島；1975年，其孫子Lorenzo Fluxà承襲家族工藝精神，創立了CAMPER，首款鞋履Camaleón便是為島上的農夫打造工作鞋，以中性設計與舒適穿著重新定義「自由」。
1981年在巴塞隆納開設首間門市，不被性別、風格世俗所限制的創意，透過海報、包裝與視覺設計講述品牌故事，成功掀起話題，開啟歐洲版圖的擴展。1988年以不對稱設計的TWINS系列，顛覆「一雙鞋必須相同」的規則，體現自由精神的象徵、也成為品牌經典之一。
馮亞敏揮毫中文書法！台灣搶下全球首間海外總代理
喜事集團創辦人馮亞敏，在歐洲旅途為孩子尋找鞋款時，邂逅了CAMPER。在丈夫的鼓勵下，兩人大膽嘗試、以中式書法親筆撰寫企劃書，將這封充滿東方韻味的訊息捎給了CAMPER。
融合文化的創意之舉，感動了CAMPER創辦人Lorenzo Fluxà，成功取得CAMPER全球首位代理權，將CAMPER帶進亞洲市場；當時，台灣是西班牙以外，唯一買得到CAMPER鞋款的地方。
走過半世紀！CAMPER 50週年紀念展亮點
展覽入口處一只超巨型Pelotas經典鞋款模型吸引目光。回顧大事紀中，看見Casa Camper Barcelona與Berlin讓旅宿空間成為品牌精神的延伸；Camper Together跨界計畫還邀集了全球知名設計師與建築師，Jaime Hayón、Kengo Kuma等人，共同打造如藝術裝置般的門店，一躍成為全球創意的文化語言。
2012年，第四代傳人Miguel Fluxà接任執行長，開啟品牌年輕化篇章，成立充滿創意的CAMPERLAB作為前衛實驗室，創意總監Achilles Ion Gabriel以大膽、超現實的風格探索未來鞋履的可能性；與建築師Marta Armengol合作Can Camper Valencia創意基地；2024年推出可創意組裝的鞋款ROKU與CAMPERLAB成衣系列。
首次公開珍貴設計原貌，自西班牙原裝空運來台的歷史經典鞋履，1995年的Pelotas Ariel結合運動與工藝；2001年的The Walking Society延伸出「Walk, Don’t Run」品牌生活哲學步調。
CAMPER海報區：呈現1970年代至今的廣告與主題視覺，多元文化、鮮明色彩、大膽風格，彷彿置身「CAMPER設計時光走廊」。
紀實攝影大師馬丁・帕爾（ Martin Parr）主視覺：以幽默詼諧的攝影風格與飽和鮮明的色彩語彙，完美呼應CAMPER不受框架拘束、勇於表達自我的精神，為展覽注入強烈的視覺張力。
「CAMPER in Taiwan」沈浸式展區：特別策劃重現品牌在台灣發展的精彩軌跡。探進紅色方塊中，重溫當年的感動。
免費入場！喝oasis咖啡、體驗「人生四格」拍貼機
「CAMPER 50週年紀念展」即日起至10月19日快閃免費入場！現場加入會員，即可品嚐每日限量、由世界沖煮冠軍oasis精選的精品咖啡；現場還能體驗期間限定的「Viva! CAMPER 四連拍」全台獨家拍貼機。
「50 Years Young」慶祝五十年創意歷程，CAMPER持續以「Walk with Purpose」為核心信念探索；展內一隅設置快閃店，同時宣布，CAMPER全新概念店正式進駐台北捷運中山站南西誠品一樓。
CAMPER 50週年紀念展 快閃資訊
時間：2025年10月16日(四)至10月19日(日) 11:00－18:00
地址：華山1914文創園區 中2館 (台北市中正區八德路一段1號)
免費入場
另外，新光三越攜手首爾地標級百貨The Hyundai Seoul，打造「韓國現代百貨」快閃店進駐台北信義新天地A11一樓，即日起至12月25日，輪番引進流行潮牌：
◾️Stand Oil（10/1–10/14）韓星IT BAG。
◾️WACKY WILLY（10/15–10/23）設計圈新興潮牌。
◾️NOMANUAL（10/24–10/30）原創街頭潮流代
表之一。
◾️MILLO ARCHIVE（10/31–11/6）韓國新銳服飾品牌。
◾️MUCENT（11/7–11/13）象徵「挑戰」的首爾設計師服裝
。
◾️LAKA（11/14–11/20）亞洲第一個「
無性別」彩妝品牌。
◾️INSILENCE（11/21–11/27）極簡設計師品牌。
◾️ROLA ROLA（11/28–12/4）少女K-BEAUTY代表。
◾️ROCKFISH WEATHERWEAR（12/5–12/11）英倫雨鞋芭蕾舞設計爆紅。
◾️TIRTIR（12/12–12/18）韓國保養品
牌「神仙粉底」成小紅書爆款。
◾️RONRON（12/19–12/25）療癒設計生活品牌。
韓國現代百貨 資訊
地址：信義新光三越 A11一樓
日期：2025年10月15日至10月23日
資料來源：CAMPER 50週年紀念展、華山1914文創園區、新光三越
