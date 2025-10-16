我是廣告 請繼續往下閱讀

▲民眾黨發言人張彤。（圖／記者呂炯昌攝）

民眾黨桃園市黨部前黨工馬治薇，被控參選立法委員期間，多次赴陸接受中共指示，收受106萬元陸資當選舉經費，今依反滲透法判她2年8月徒刑，沒收犯罪所得。民進黨發言人韓瑩指民眾黨黨工收中資參選，民眾黨發言人張彤痛批，民進黨又來抹紅，黔驢技窮，實在可悲。馬治薇2024年1月參選桃園市第一選區立委，被控於2023年4月前赴中國大陸時結識冰姐、阿浩等人，後續在同年4月間赴陸時，先與兩人碰面，商議由馬治薇提供我國政府組織人員資料等資訊，換取金錢上的資助。返國後透過管道取得2022年9月中央各機關國會聯絡名冊，內頁載有「限公務使用，嚴禁轉載」文字，她翻拍轉存PDF檔傳給冰姐、阿浩，先後收受約106萬元台幣的選舉經費。民眾黨發言人張彤表示「民眾黨從未提名馬治薇參選公職，馬治薇因此脫黨參選，本黨於2024年中央評議委員會決議開除其黨籍，民進黨竟顛倒是非、總統帶頭公然造謠、搞認知作戰，才是真正的國安危機。民進黨再怎麼轉移焦點，都無法掩飾民進黨執政的荒腔走板、失能無能；再怎麼抹紅，都無法掩蓋府院黨養共諜的事實。」張彤強調「民進黨身為執政黨，黨發言人竟然張口就造謠、連基礎事實都搞不清楚，通篇胡言亂語。民眾黨從未提名馬治薇參選公職，馬治薇更因脫黨參選遭開除黨籍，民進黨竟顛倒是非、總統帶頭公然造謠、搞認知作戰，才是真正的國安危機。」