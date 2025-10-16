我是廣告 請繼續往下閱讀

台北101董事長賈永婕上任滿一年，她今（16）日「劇透」明年重大計劃，明年將與國際影音串流平台Netflix合作，將進行全球直播，讓台北101、台灣的美好可以呈現在全球觀眾面前。立法院財政委員會今日邀請財政部莊部長翠雲率所屬機關首長暨國營事業董事長、總經理（含各轉投資事業機構公股代表之董、監事）列席業務報告，並備質詢，有立委特別點名賈永婕，詢問她當初上任時，外界都不看好她能夠坐這個位子超過半年，如今上任滿1年，台北101在她的帶領下，營收表現是否比過往更好？對此，賈永婕指出，目前營收成長約在10%以內，但因財報尚未結算，確切數字將於年底公告。除了營收之外，也希望能正向拉高實際捐款金額，讓101在企業社會責任上扮演更積極的角色。賈永婕還特別透露，大家可以期待101明年與Netflix的全球直播，讓台灣、台北101可以呈現在全球觀眾面前，是一個非常大的案子，同時也希望全民可以期待101的跨年煙火。