▲「國際消除貧困日」的核心目標，是喚起全球對貧窮問題的重視。這一天提醒貧窮不僅是經濟困境，更關乎尊嚴與人權。（示意圖／取自unsplash）

每年的10月17日，是聯合國設立的「國際消除貧困日」，提醒全球關注仍在貧窮中掙扎的人們。，每年的紀念日都呼籲社會、政府與民眾攜手行動，消除制度性不公與歧視，讓每個人都能享有基本權利，擁有尊嚴的生活。每年10月17日是「國際消除貧困日」，由聯合國於1992年設立，目的是呼籲全球一起關心並終結貧窮問題。這一天的起源來自1987年10月17日，當時有超過十萬人聚集在法國巴黎的人權廣場，由神父若瑟·赫忍斯基（Joseph Wresinski） 發起活動，呼籲世界關注貧困者的權利。他強調：「貧窮是一種對人權的侵犯」，希望每個人都能有尊嚴地生活。聯合國後來正式把10月17日定為國際紀念日，提醒各國政府與社會大眾，消除貧困不只是給予金錢援助，更要確保每個人都能享有教育、醫療、居住與平等的機會。「國際消除貧困日」的核心目標，是喚起全球對貧窮問題的重視。這一天提醒貧窮。聯合國呼籲各國政府與社會各界攜手行動，確保人人獲得社會保障基本權利，並落實「不讓任何人被遺忘（Leave No One Behind）」的精神，推動公平、正義與包容的社會發展，讓每個人都能有尊嚴地生活。今年聯合國強調，貧困往往與制度性忽視和歧視有關。社會應該尊重並支持家庭，減少不公平對待，讓需要幫助的人能獲得信任與支持，要真正消除貧窮，必須從制度做起，用尊重與關懷取代偏見與懲罰，打造更加公平、包容的社會。