英國一位「超級媽媽」網紅，與丈夫生了22個小孩，是英國迄今膝下最多孩子的家庭，最年長的兒子已經35歲，最小的孩子才5歲，兄弟姐妹之間相差一個世代，相當驚人。而這位「超級媽媽」今年為了慶祝自己50歲生日，帶家人前往美國佛州迪士尼樂園遊玩，但是由於有4個孩子仍在念小學，這趟家族旅遊讓孩子請假超過一個月，被當局以不當缺勤告上法院，結果被法院判處有罪必須替每位小孩繳付88美元（約新台幣2700元）的罰鍰。
根據《Unilad》報導，「超級媽媽」網紅拉德福德（Sue Radford）與丈夫住在英國蘭開夏爾郡（Lancashire），夫妻倆共生了22個小孩，他們曾因家族成員眾多而登上英國真人秀節目，因而成為地方頗有名氣的網紅，一家人開了一家麵包店（Radford's Pie Company），並透過在社群網路上的人氣與各種品牌合作，藉此賺取收入。
今年3月，拉德福德為了慶祝自己50歲生日，安排了一次家族旅遊，帶大家去美國佛州迪士尼樂園玩，一去就是一個多月。對於大人來說，一個多月的長途旅遊可能沒有什麼問題，但是對於還在小學唸書的孩子來說，似乎就有點太長了。
拉德福德因為無法讓4位小孩在2025年3月24日至5月1日期間正常上學，被提起公訴，最終法院判處拉德福德夫婦倆必須替每位孩子繳納88美元的罰鍰，並承擔訴訟費用。當然，這筆錢對於他們家族旅行的總花費來說，應該只有九牛一毛。
蘭開夏爾郡議會表示，「確保年輕人接受良好的教育，擁有良好的人生開端是我們的首要任務之一」，在蘭開夏爾郡，孩子請假必須經過校長批准，若校長未准假而孩子仍然未去上學，當局便可將家長告上法院，在法院認可後對其祭出處分。蘭開夏爾郡議會強調重點不是要處罰家長，而是希望家長與校方密切合作，減少未經批准的曠課缺勤。
