花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災，重創花蓮光復鄉，復原工作持續進行中，衛福部賑災基金會啟動專案募款，自9月25日至10月24日為期1個月，目前距離關帳不到10天，累計善款來到12億元，針對弱勢家庭補助，每月每戶提供生活補助3萬元，為期12個月，至於傷亡者家屬，每人每月提供生活補助2.5萬元。賑災基金會表示，從開啟募款專案到10月15日，累積捐款筆數超過30萬筆，超過12億元，今(16日)公布「生活補助方案」，屬於弱勢家庭第1至7類災民，因災害造成居家生活與工作影響者經濟支持，每月每戶提供生活補助3萬元，補助時間12個月，一次給付。至於傷亡者補助，民眾所扶養父母、配偶、未成年子女，因災害重傷或死亡者，每人每月提供2.5萬元補助，每戶上限為5人；非扶養親屬，但有同住事實者因災害重傷或死亡者，每戶每月提供生活補助3萬元。上述金額均補助12個月，以一次給付的方式進行。而弱勢家庭跟災害傷亡家屬補助，兩者不同性質可重複領取，光復鄉3千戶居民中，1至7類弱勢戶占1成，重傷及身亡者家屬或同住者約有數十人。近日也將發函給花蓮縣政府，請求協助造冊，加速辦理緊急慰助及家園支持等各項方案。