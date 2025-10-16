我是廣告 請繼續往下閱讀

▲海洋委員會舉辦亞太區域氣候政策納入藍碳之能力建構研習營活動，有來自40個國家、國際非政府組織、企業、學術，以及國際認證機構等代表與會。(圖／海洋委員會提供)

▲海洋委員會主任委員管碧玲致詞。(圖／海洋委員會提供)

▲海洋委員會舉辦亞太區域氣候政策納入藍碳之能力建構研習營活動，由海洋委員會主任委員管碧玲(前排中)主持。(圖／海洋委員會提供)

海洋委員會於15日及16日2天，在台北市格萊天漾大飯店，舉辦亞太區域氣候政策納入藍碳之能力建構研習營活動，期讓海洋成為氣候變遷的解方，這不只是國家理念，還有集體行動及未來的區域合作，成為藍碳投資與永續治理的典範區域。海洋委員會亞太區域氣候政策納入藍碳之能力建構研習營活動，是由海洋委員會主任委員管碧玲主持，海洋委員會副主任委員黃向文，以及友邦駐台貝里斯大使KatherineMeighan、巴拉圭大使Dario Filartiga Ruiz Diaz、海地駐台大使Roudy Stanley Penn、馬來西亞友誼及貿易中心副代表Izzati Aisyah Adnan、日本在台交流協會主任安田大樹，以及來自40個國家APEC經濟體代表、國際非政府組織、企業、學術，以及國際認證機構等代表與會。海洋委員會主任委員管碧玲表示，我國積極展現海洋治理與氣候韌性的領導力，已逐漸站上全球舞台，為此，乃舉辦此一亞太區域氣候政策納入藍碳之能力建構研習營活動，期讓海洋成為氣候變遷解方，從理念走向制度。管碧玲說，海洋碳匯的發展，是邁向淨零轉型的重要途徑，海洋委員會目前正積極推動藍碳，作為我國2050淨零戰略中『自然碳匯』的重要一環，此一願景正呼應2050國家海洋政策白皮書所昭示的方向，即讓海洋成為氣候變遷解方的重要政策轉折。管碧玲指出，此一亞太區域氣候政策納入藍碳之能力建構研習營活動，以藍碳科學與政策整合、藍碳市場與定價機制、社會包容與性別參與為主軸，聚焦在科學、市場、社會共融等三大議題，分別在以科學為基礎的藍碳治理藍碳市場與創新融資、社會共融與多元參與等議題，進行研習。管碧玲並指出，我國將依據2050國家海洋政策白皮書承諾，推動亞太區域海洋韌性及永續發展，貢獻於全球海洋治理，期盼透過此次研習營活動的分享與合作，成為藍碳投資與永續治理的典範區域。