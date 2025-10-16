我是廣告 請繼續往下閱讀

美國與英國聯手打擊柬埔寨詐騙，起訴柬埔寨太子集團控股（Prince Holding Group）創辦人中國人陳志（Chen Zhi），查扣市值上百億美元比特幣，並將146人以及多家公司列入制裁名單，當中包含在台灣的9家公司。財經網美胡采蘋指出，太子集團是「中共打手」，中國指揮太子集團去帛琉洗錢、購買要地，逼迫帛琉與台灣斷交。胡采蘋今（16日）在臉書發文，這兩天被美國列入實體清單的太子集團，他們不只是電詐賭博洗錢集團，也是中共的打手，中共一直逼帛琉跟台灣斷交，帛琉不願意，結果中共就叫太子集團去帛琉開賭場洗錢。胡采蘋續指，太子集團還專門找帛琉最重要的地方去買土地，港口、機場、雷達站附近很多土地，被簽約99年租給太子集團，這種土地能讓有軍方背景的人紀錄很多東西，而的確就有解放軍背景的海軍軍官在帛琉開公司、仲介中國政商關係。胡采蘋直言，「他們就是用這種方法壓迫帛琉跟台灣斷交，你不願意嫁我我就毀掉你家，有一種逼姦良家婦女的作風」。胡采蘋推測，這次美國對太子集團下手，台灣調查局應該也幫了很多忙，因為帛琉曾經向台灣求救，調查局長陳白立因此帶隊去過帛琉分享偵查技術，結果帛琉警方就依照我們的培訓，破獲了中國人經營的洗錢中心和博弈水房。她也稱讚陳白立做得很不錯，之前也多次清查在竹科偷技術挖人的中國公司，希望他還有高升的機會。至於有9家台灣公司被列管、3個台灣人被公布姓名，胡采蘋也痛批，「實在非常可恥。台灣想要走自主自強的道路，就是要揪出這些幫中國流氓危害世界的幫兇，真的太垃圾了，好好的人不當，要去當中國詐騙集團的下手，請判處死刑。」