▲咸𤨒晶將於11月底結婚。（圖／@eunjung.hahm IG）

韓國人氣女團T-ara過去紅遍全亞洲，成員們近年來也陸續發表結婚的消息，今（16）日成員𤨒晶也宣布要嫁人了！而男方的身分為大她8歲的韓國知名導演金秉佑，擁有超高聲量的漫改作品《全知讀者視角》正是由他所執導，消息曝光後獲得許多粉絲的祝福。根據韓媒報導，咸𤨒晶將於11月30日結婚，而男方身分為知名電影導演金秉佑，為此𤨒晶的經紀公司也發聲證實：「咸𤨒晶將和另一半在11月底結婚，攜手共度人生中接下來的旅程，婚禮將在雙方家人、親友的見證下，低調地以非公開方式舉行。」咸𤨒晶的未婚夫金秉佑大自己八歲，是韓國演藝圈中知名的導演，過去曾執導《90分鐘末日倒數》，當時還為了電影宣傳活動來台；近日上映後擁有超強聲勢的《全知讀者視角》，也是出自於他的手上；今年底將於Netflix上映的災難大作《巨洪》，也都是他的作品，在演藝圈中展現了過人的視覺藝術才華。咸𤨒晶是T-ara成員中繼昭妍、孝敏宣布婚訊後，再次迎來人生喜訊的成員。T-ara在2009年出道，曾發表過〈Lovey-Dovey〉、〈Bo Peep Bo Peep〉、〈Roly-Poly〉等，許多家喻戶曉的歌曲，咸𤨒晶在以偶像身分活動期間，也積極出演許多戲劇作品，展現了她的多才多藝。T-ara雖然已宣布停止進行團體活動，不過她們並沒有宣布解散。而孝敏在去年也和成員居麗、𤨒晶、芝妍在澳門舉辦出道15週年的粉絲見面會，能夠看見成員間的彼此珍惜及好感情。