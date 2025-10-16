我是廣告 請繼續往下閱讀

豐原高中2年前有學生疑遭師長霸凌輕生，相關人員均遭懲處，但14日爆出其中1名因不當管教成立被記大過的學務創新人員，因學校處分法令引用錯誤，透過行政訴訟，竟已在去年循調解程序撤銷記過處分，引發譁然；今在議會多名議員關切，台中市法制局長李善植指出，市長盧秀燕也極關切此案，已指示未來市府相關單位若有重大事件訴訟要調解或和解前，「一定要向上呈報，不能私下決定」。台中市民進黨團昨（15）日在議會質詢，指出豐原高中生遭霸凌輕生案相關涉案人員均已獲懲處，近來卻爆出校方在1年前因錯誤引用獎懲法條，涉案的黃姓校安人員因不當管教調查成立，被記一大過，事後黃員提起行政訴訟，控告豐原高中不當處分，校方僅派出1名人事組員代表談和解，達成調解後，悄悄撤銷記過處分。議員表示，1年來主管機關教育局對此毫不知情，甚至因援引錯誤法令懲處又撤銷原處分後，豐中竟未依合適法令重新處分，就讓霸凌事件悄悄落幕，而教育局身為上級主管機關卻未能即時掌握，顯示市府監督失靈。台中市副市長賴淑惠也說，行政訴訟和解、調解是新法規修訂後才有的機制，市府已經律令各級機關與學校，若在訴訟中要調解或和解，須向市府呈報以考量公平、公益性，不能由原處分機關自行決定。對此，台中市法制局長李善植表示，因相關調解過程及結果不公告，若學校不通報，確實無法從判決書查到，教育局難以得知結果，由於本案是社會矚目案件，校方若誤用法令，撤銷原處分後應另外引用適當法條重新處分，目前教育局已展開調查，會追究校方責任，強調此案市長盧秀燕極為重視，已指示未來市府各級機關若有重大事件訴訟要調解或和解，「一定要向上呈報，不能私下決定」。