日本職棒（NPB）太平洋聯盟高潮系列賽決勝輪第2戰今（16）日在福岡的PayPay巨蛋展開，福岡軟銀鷹靠著柳田悠岐在第8局一棒轟出石破天驚的致勝3分砲，以3：0完封北海道日本火腿鬥士，在系列賽取得2連勝，加上例行賽龍頭的1勝優勢，目前以3勝0敗聽牌，距離晉級日本大賽僅一步之遙。火腿派此役推出23歲左投福島蓮掛帥先發，他的首度季後賽登板表現可圈可點，前7局以最快153公里的直球搭配變化球壓制軟銀打線，僅被敲出2支安打、無失分，並送出高達10次三振，展現壓倒性的球威。不過第8局開局遭山川穗高敲安後，福島出現控球不穩的狀況，在一出局後讓軟銀攻佔一、二壘。火腿監督新庄剛志此時果斷換上中繼投手上原健太，盼能穩住戰局。但上原面對的第一名打者正是柳田悠岐，結果被他鎖定一顆外角偏高的速球，毫不手軟地轟出左外野方向的3分砲，PayPay巨蛋瞬間沸騰，也讓火腿陷入萬劫不復的局面。反觀火腿在進攻端屢次錯失得分良機。首局一出局攻佔一、三壘時，外籍打者雷耶斯揮空遭到三振，接著馬丁尼茲（Ariel Martinez）擊出三壘滾地球形成雙殺，未能先馳得點。4局與6局分別在得點圈有攻勢，但郡司裕也與石井一成關鍵打席皆無建樹，錯失反攻良機，全場遭到軟銀投手群封鎖，最終無緣攻下分數。有原航平本場比賽展現二連霸「勝投王」的實力，主投6局無失分，之後交由牛棚順利接管戰局，徹底封鎖火腿打線，未讓對手越雷池一步。在七戰四勝制的高潮系列賽決勝輪中，軟銀憑藉例行賽冠軍的「1勝」優勢加上二連勝，已手握3勝。反觀火腿吞下二連敗，系列賽陷入背水一戰。若下一場再敗，將連續兩年止步決勝輪，無緣挺進日本大賽。