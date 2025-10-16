我是廣告 請繼續往下閱讀

近年出國旅遊風氣盛行，許多旅客返台時常忘了，飛機餐也屬於「境外食品」。動植物防疫檢疫署特別提醒，返國時若攜帶機上及郵輪餐點，恐觸法受罰。尤其含有肉類、蔬果等四大類食品，務必要在入境台灣前吃完或丟棄，否則最高可處新台幣100萬元罰鍰。防檢署指出，若機上餐點含有豬、牛、雞等肉類食材，或是火腿、肉片、生菜三明治、沙拉，以及香蕉、蘋果等附餐水果，都屬於禁止攜入的境外產品。旅客應於入境前食用完畢，或在機場的農產品棄置箱中丟棄，也可至防檢局檢疫櫃檯諮詢協助。防檢署進一步說明，若自禽流感疫區攜回禽肉製品，首次違規可罰3萬元；若自非洲豬瘟疫區攜回豬肉製品，初次被查獲將依動物傳染病防治條例第43條第8款處20萬元罰鍰，二次以上違規者則重罰100萬元。防檢署強調，切勿心存僥倖，以免因一時疏忽付出高額代價。此外，含肉鬆的糕餅、月餅中的「伍仁」、「金華」、「金腿」、「雲腿」口味，以及鮮肉粽、肉乾、香腸等產品，同樣不得攜回台灣。防檢署提醒，購買海外伴手禮前務必詳閱成分表，以免返國時被沒收或遭罰。至於蛋類產品，生鮮蛋、胚胎蛋（如鴨仔蛋）、皮蛋、生鹹蛋等，皆禁止自高病原性禽流感或新城病疫區攜入。經完全熟煮且外殼乾淨的蛋類製品則可攜帶，但重量不得超過6公斤。