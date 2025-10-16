HUAWEI今（16）日舉辦新品上市記者會，正式發表全新WATCH GT 6 Pro、WATCH GT 6，以及優化降噪功能的FreeBuds SE 4 ANC耳機，同時於今起至10/26在統一時代百貨台北店推出新品體驗館，兩個週六加碼一日店長，10/18由樂天女孩曲曲、穎樂擔任店長，當天現場有熱力四射的舞蹈開場，同時會舉辦有獎徵答，有機會拿到智慧手環與藍牙耳機；10/25則由單車好手Eva、新星藝人劉芳芸與健身好手Timothy接棒。
WATCH GT 6、6 Pro新品登場
華為雖然沒有手機在台灣市場推出，但依舊積極佈局穿戴市場，今在台推出新款智慧錶和耳機。WATCH GT 6主打百餘種運動模式，有單車族最關注的「騎行模擬功率」，無需外接功率計即可透過心率、速度、坡度與時間等資料推算表現，降低入門門檻；同時提供心率、血氧、壓力、睡眠和跌倒偵測。WATCH GT 6 46mm 售價9,990元；即日起至11/30前購買WATCH GT 6送價值1,990的FreeBudsSE3耳機。
WATCH GT 6 Pro走更進階的專業戶外與都會機能，配置航太級鈦合金錶殼+奈米微晶陶瓷、藍寶石玻璃、IP69與5ATM，支援40米自由潛水與強化高爾夫球場功能，包含向量地圖、果嶺距離判讀等，加上最高可達21天的長續航，兼顧商務與運動雙情境。WATCH GT 6 Pro 售價17,990元，另有14,990元款式，購買WATCH GT 6 Pro贈市值4,990元的FreeArc，於網路商店購入，再升級市值5,990元的FreeBuds6。
FreeBuds SE 4 ANC耳機親民開賣
同時還有FreeBuds SE 4 ANC藍牙耳機，主打輕量且長續航，單耳約4.3g，內附三種尺寸矽膠耳塞，單次使用最長10小時、總續航可達50小時，且支援快充10分鐘聽4小時；提供多模式主動降噪，平均深度最高可達24dB，通話端導入三麥克風降噪，可輕鬆消除捷運、路邊雜音，搭配IP54防塵防水與直覺觸控操作，售價1,990元，即日起開賣。
快閃店一日店長
10/18（六）14:00～15:00：樂天女孩專場，由樂天啦啦隊女孩帶來熱力開場
10/25（六）14:00～15:00：創作者 × 健身挑戰場，邀請單車好手 Eva、新星藝人 劉芳芸、健身好手 Timothy，現場與粉絲互動挑戰送好禮。
資料來源：HUAWEI
