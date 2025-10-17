中央氣象署預報指出，準風神颱風最快將在週六至下週日（18日、19日）生成，最新路徑往偏南，雖接近台灣機率降低，不過颱風外圍環流加上東北季風影響，北部、宜蘭、花蓮有局部豪雨發生機會，且下週一（20日）起全台降溫有感，其中北台灣高溫暴跌10度。
今天的天氣：局部地區高溫狂飆38度 迎風面有短暫陣雨
10月17日今天的天氣，氣象署指出，環境仍為偏東風，迎風面基隆北海岸、大臺北山區、宜蘭及恆春半島不定時有局部短暫陣雨，花東及大臺北地區亦有零星降雨機率，而其他地區仍為晴到多雲、高溫炎熱，午後僅高屏地區及其他山區有零星短暫雷陣雨。
氣溫方面，東半部高溫為31、32度，西半部則為33至35度，局部溫度會再更高一些可能來到36度以上，尤其五股、蘆竹可能連續出現38度的極端高溫。
今天空氣品質
良好：宜蘭、花東
普通：北部、竹苗、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖
橘色提醒：中部
環境部提及，今天環境風場為偏東風至東北東風，中南部位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，西半部零星地區短時間可能達橘色提醒等級；中部空品區為「橘色提醒」等級。
明天的天氣：週六晚起變天轉雨 風神颱風準備生成
由於海面環境不利於發展，南方熱帶擾動增強時間延後，風神颱風預計在週六至下週日生成，，路徑南偏，將通過呂宋島北部、南海前進，靠近台灣機率降低。
不過週六晚起東北季風增強，北臺灣氣溫稍下降，迎風面降雨增加，基隆北海岸及東北部地區有短暫陣雨，恆春半島及大臺北地區有局部短暫陣雨，花東地區有零星短暫陣雨。
一週天氣：風神颱風+東北季風影響 猛降溫又轉雨
下週日至下週四，東北季風增強，加上熱帶系統外圍環流影響，迎風面雨勢明顯且範圍較大，尤其下週日至週二影響最劇烈，雨勢主要集中在北部、東半部，其中北部、宜蘭、花蓮可能有局部豪雨發生機會，其他地區留意局部大雨，中南部平地也有零星雨。
下週三（22日）開始雨區往南移動，降雨稍緩，宜蘭、花蓮有陣雨或雷雨，且有發生局部大雨或豪雨機會，其他地區可能有局部短暫陣雨，降雨機率仍偏高。
下週日起溫度開始明顯下降，下週一（21日）北部、東北部高溫剩下攝氏25、26度，高溫最多驟降10度，其他地區高溫降至28到30度。
資料來源：中央氣象署、環境部
