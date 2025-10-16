我是廣告 請繼續往下閱讀

▲新壽為何突襲式動土？徐弘庭：這樣低級手段都願意做 只為「貪」。（圖／記者呂炯昌攝）

輝達總部有意進駐北士科T17、T18，但因新光人壽與北市府簽訂的地上權合約糾紛卡關，新壽上午還舉辦開工典禮，連市府人員都沒接獲通報，引發各界關注，國民黨議員徐弘庭批評，新壽三年來沒有動工，用這樣的低級手段只為一個貪字。新壽舉行動土儀式，台新新光金總經理林維俊說，是按台灣的民間習俗，選擇良日吉時啟動儀式，新壽在10月9日拿到雜項執照，可以開工之後，當然依照台灣的民間習俗舉行開工的儀式，「絕對不是挑釁，也沒有這個意思。」還強調，和台北市政府是夥伴關係，公部門和私部門立場一致，希望輝達留下來，但地上權的契約要遵守，新壽三年沒有動，是因為依法不能動，台北市政府有發函新光人壽合意解約，當時也有發布重大訊息。「同樣的，新光人壽也有發函給台北市政府，我們要一起來討論怎麼解決他的困難、也解決我們的問題，把輝達留下來。」徐弘庭表示則不以為然「首先是開工程序沒有獲得市府同意，新壽過去三年持有地上權不動工，現在為了談判想獲得更多籌碼，搞到匆匆忙忙連滾帶爬，當初議會北市科調查小組，多次點出沒動工的問題，當初新壽也沒有因此開工，現在為了談判籌碼，若真有成人之美、為了北市，新壽就應盡快解約，因為也不可能如期在2027年2月蓋完，不要為了多拗利益，搞到最後三輸。」