2025「ITF台北國際旅展」將於11月登場，台北萬豪酒店也推出線上旅展，餐券最低67折起，其中最大亮點就是酒店內的吃到飽餐廳「Garden Kitchen」推出優惠餐券，下殺67折之外，今（17）日與下週10月24日將有線上快閃「買1送1」活動，中午12:00開搶，因為每日限量只有50組。買前記得先登入會員或是註冊為會員，《NOWNEWS今日新聞》整理註冊三步驟，趕緊先筆記。
台北萬豪酒店旗下自助餐廳「Garden Kitchen」有六大主題區，像是最吸引人的「極鮮海物區」，提供鮮甜白蝦、白蛤及煙燻鮭魚等；「精湛冷盤區」20種特選LED燈無農藥栽種蔬菜、進口堅果及精選冷切肉品；「環球熱食區」則網羅中式、泰味、南洋、義、法等異國料理。還有每日精選爐烤肉品、台灣特色小吃、每日手工特製精品蛋糕、法式棒棒糖、迷你馬卡龍等豐盛菜色，通通都可吃到飽。
台北萬豪酒店提到，此次線上旅展推出「Garden Kitchen平日下午茶自助美饌單人券 (週三至週五)」，每張900元 (原價1,188元，約76折) ，一套六張5,100元，每張850元，約72折；另外還有「平日午間自助美饌單人券 (週一至週五)」，每張999元 (原價1,408元，約7折) ，一套六張5,700元，每張950元，等於是下殺至約67折優惠。當然最吸引人的，還是10月17日與10月24日限定兩日的12:00 開搶的「買一送一」優惠，限量僅有每天50組。
🟡台北萬豪酒店線上旅展「Garden Kitchen」餐券買一送一相關資訊：
▪️時間：10月17日與10月24日 12:00 開搶
▪️預訂網頁：線上旅展官網，一定要先登入會員才能購買，而非會員想註冊只要三步驟。
▪️註冊會員三步驟：
步驟一、兩方式註冊，台北萬豪酒店建議選擇以LINE註冊最方便。
步驟二：點進去之後頁面，要經過自己手機上的LINE核准許可。
步驟三：開始填寫個人資料，再由手機簡訊收到認證碼後填入，就可以點選註冊完成。
晶華酒店也有線上旅展 栢麗廳自助餐廳「平日午餐四人券」打7.1折
另一家同樣是人氣飯店吃到飽的是台北晶華酒店的「栢麗廳自助餐廳」，也有線上旅展，推出多種套票優惠，其中折扣最多的是「平日午餐四人券」，特價4,999元，原價6952元，折數約7.1折；另還有買10張送1張雙人券優惠，此外還有「下午茶雙人券」特價1,799元、「假日午晚餐雙人券」3,999元。
資訊來源：台北萬豪酒店線上旅展、晶華國際酒店集團線上旅展
