▲台北萬豪酒店推出線上旅展，其中吃到飽餐廳Garden Kitchen的餐券最優有下殺67折，另限定兩天有買一送一。（圖／台北萬豪酒店提供）

10月17日與10月24日限定兩日的12:00 開搶的「買一送一」優惠，限量僅有每天50組。

▲進入官網線上旅展主頁後要先按右上角處登入會員，若要註冊新會員建議LINE最方便。（圖／翻攝台北萬豪官網）

▲填寫好個人資料，並經過手機簡訊收到認證碼之後並填入，之後就可以成功。（圖／翻攝台北萬豪官網）

晶華酒店也有線上旅展 栢麗廳自助餐廳「平日午餐四人券」打7.1折