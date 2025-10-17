2025「ITF台北國際旅展」將於11月登場，台北萬豪酒店也推出線上旅展，餐券最低67折起，其中最大亮點就是酒店內的吃到飽餐廳「Garden Kitchen」推出優惠餐券，下殺67折之外，今（17）日與下週10月24日將有線上快閃「買1送1」活動，中午12:00開搶，因為每日限量只有50組。買前記得先登入會員或是註冊為會員，《NOWNEWS今日新聞》整理註冊三步驟，趕緊先筆記。

台北萬豪酒店旗下自助餐廳「Garden Kitchen」有六大主題區，像是最吸引人的「極鮮海物區」，提供鮮甜白蝦、白蛤及煙燻鮭魚等；「精湛冷盤區」20種特選LED燈無農藥栽種蔬菜、進口堅果及精選冷切肉品；「環球熱食區」則網羅中式、泰味、南洋、義、法等異國料理。還有每日精選爐烤肉品、台灣特色小吃、每日手工特製精品蛋糕、法式棒棒糖、迷你馬卡龍等豐盛菜色，通通都可吃到飽。

▲台北萬豪酒店推出線上旅展，其中吃到飽餐廳Garden Kitchen的餐券最優有下殺67折，另限定兩天有買一送一。（圖／台北萬豪酒店提供）
台北萬豪酒店提到，此次線上旅展推出「Garden Kitchen平日下午茶自助美饌單人券 (週三至週五)」，每張900元 (原價1,188元，約76折) ，一套六張5,100元，每張850元，約72折；另外還有「平日午間自助美饌單人券 (週一至週五)」，每張999元 (原價1,408元，約7折) ，一套六張5,700元，每張950元，等於是下殺至約67折優惠。當然最吸引人的，還是10月17日與10月24日限定兩日的12:00 開搶的「買一送一」優惠，限量僅有每天50組。

🟡台北萬豪酒店線上旅展「Garden Kitchen」餐券買一送一相關資訊：

▪️時間：10月17日與10月24日 12:00 開搶

▪️預訂網頁線上旅展官網，一定要先登入會員才能購買，而非會員想註冊只要三步驟。

▪️註冊會員三步驟：
步驟一、兩方式註冊，台北萬豪酒店建議選擇以LINE註冊最方便。

▲進入官網線上旅展主頁後要先按右上角處登入會員，若要註冊新會員建議LINE最方便。（圖／翻攝台北萬豪官網）
步驟二：點進去之後頁面，要經過自己手機上的LINE核准許可。

步驟三：開始填寫個人資料，再由手機簡訊收到認證碼後填入，就可以點選註冊完成。

▲填寫好個人資料，並經過手機簡訊收到認證碼之後並填入，之後就可以成功。（圖／翻攝台北萬豪官網）
晶華酒店也有線上旅展  栢麗廳自助餐廳「平日午餐四人券」打7.1折

另一家同樣是人氣飯店吃到飽的是台北晶華酒店的「栢麗廳自助餐廳」，也有線上旅展，推出多種套票優惠，其中折扣最多的是「平日午餐四人券」，特價4,999元，原價6952元，折數約7.1折；另還有買10張送1張雙人券優惠，此外還有「下午茶雙人券」特價1,799元、「假日午晚餐雙人券」3,999元。

▲晶華酒店集團線上旅展開跑，推出各式餐券、住宿券優惠，其中超人氣栢麗廳自助餐廳將有最優7.1折之優惠。（圖／台北晶華酒店提供）
資訊來源：台北萬豪酒店線上旅展晶華國際酒店集團線上旅展

