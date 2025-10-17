我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）金州勇士隊總教練科爾（Steve Kerr）即將進入合約最後一年，但他對續約的態度相當低調，甚至坦言「目前不打算談延長合約」，這番話立刻引起外界對他未來動向的關注與猜測。勇士隨隊記者Anthony Slater在節目上對此表示意外，他對於科爾完全不尋求續約，讓人丈二金剛摸不著頭緒，也分析最終只會有兩個結果，科爾如果不是和勇士球團續約，不然就是會退休。科爾自2014年執掌勇士兵符以來，已成為NBA史上最成功的教練之一，帶隊11年共闖6次總冠軍賽、奪下4座總冠軍，季後賽系列賽戰績為24勝5敗，勝率驚人。儘管戰功彪炳，但隨著他與球隊的合約將於2026年夏天到期，他的未來似乎仍有些不確定。根據《ESPN》記者Anthony Slater在《Hoop Collective》節目中透露，科爾近期在訪談中表示「目前不打算尋求延長合約」，讓他頗為驚訝。Slater指出：「科爾這麼公開地說不打算續約，確實讓人意外。過去他也曾在『合同年』開季，但那次雙方最終在2月達成延長協議。這次他強調不急於談、也不想讓這成為媒體焦點，但『完全不尋求續約』這點，仍讓人眉頭一皺。」Slater分析，勇士三位核心科爾、巴特勒（Jimmy Butler）與格林（Draymond Green）的合約都還剩兩年，因此外界原本預期科爾會希望自己的新約與球星群時間軸一致。「事實上，他並非排斥續約，而是想在這個賽季結束後再看整體走向與感覺，這背後有他的考量。」不過外界不用擔心科爾會轉投他隊。Slater強調：「他不會離開勇士去執教別的NBA球隊。結果只有兩個：要嘛在球季後選擇退休，要嘛續約一年，繼續留在勇士。」科爾本人過去也曾暗示，只要球隊狀況與氛圍仍對味，他願意繼續帶隊。「我相信科爾仍會是勇士教練，只要一切順利，他會留下來。」Slater補充道，「只是他想要確定，自己與球隊都還處在正確的節奏與心境之中。」若勇士與科爾最終達成共識，外界預期他將簽下一份為期一年的短約，藉此與柯瑞等核心球員的合約周期同步，再依戰績與團隊狀態決定未來走向。儘管勇士球迷對科爾續任充滿信心，但他那句「先讓一切自然發展」的話語，仍為這支王朝球隊的未來增添一絲懸念。