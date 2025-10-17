我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）金州勇士年輕中鋒波斯特（Quinten Post）在季前熱身賽表現亮眼，再度展現外線射程，但他卻把功勞全歸給柯瑞（Stephen Curry）的場上影響力。這位上季菜鳥射手強調：「有柯瑞在場上，一切都變得更簡單。」波斯特在對拓荒者一戰攻下16分、投進3記三分球，延續上季高達40.8%的三分命中率。不過他賽後受訪時謙虛地表示，個人數據只是柯瑞牽制力的延伸成果。「你今天看到的，就是柯瑞在場上的影響力。」波斯特說道，「他讓每個人進攻起來都輕鬆許多。防守端我們比第一次對上他們時表現更好，但真正的關鍵，是他在場上帶給整隊的穩定節奏。」這場比賽是柯瑞因傷缺席對湖人後的回歸戰，他繳出28分、率隊以118：111擊敗拓荒者。波斯特坦言，柯瑞不只得分驚人，更在開賽前用言語激勵全隊，「他在比賽前講了幾句話，很簡短但很有力。他不只是拿下28分，更用領導氣勢設定了全隊的基調，這就是他與眾不同的地方。」除了稱讚隊長，波斯特也自我檢討，指出籃板球仍是自己必須進步的重點。「我們這場比賽掌握節奏更好，但失誤還是太多，防守籃板也沒有處理好。對我個人而言，接下來最重要的目標就是成為更好的籃板手。」他說。上季波斯特雖憑藉外線火力站穩輪替，但在防守與卡位上仍屢遭批評。勇士教練團希望他能在新賽季加強身體對抗與禁區保護，並向老將霍福德（Al Horford）學習空間型中鋒的進階細節。對波斯特而言，柯瑞的存在不僅是進攻支援，更是一種文化傳承。「他讓所有人都能找到節奏，這比得多少分還重要。」這名22歲的新星說道。對勇士來說，這或許正是他們新賽季最需要的信號：柯瑞的重力，仍是金州運轉的核心能量。