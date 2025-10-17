第60屆金鐘獎節目類頒獎典禮將於今（17）日晚間正式登場，適逢「金鐘60」里程碑，今年不僅重磅嘉賓雲集、表演節目精彩絕倫，更有多組難得一見的合體瞬間與跨世代合作舞台：小S（徐熙娣）在姊姊大S（徐熙媛）離世後首度復出，並合體蔡康永重現康熙；Lulu雙料入圍，將同框前男友對決老公陳漢典，《NOWNEWS今日新聞》盤點本屆金鐘獎節目類頒獎典禮7大亮點👇：
📅 典禮時間：10月17日（週五）晚間
📍 地點：台北流行音樂中心
🌟 主持人：Lulu黃路梓茵
💻 官網：第60屆金鐘獎官方網站、金鐘官方YouTube
📺 電視直播：三立都會台、公共電視台
🏆 看點1｜《康熙來了》經典合體！蔡康永、小S同框重現傳奇
小S以《小姐不熙娣》入圍「綜藝節目主持人獎」，與蔡康永久違合體，成為最大話題焦點！兩人將重返金鐘舞台，象徵台灣綜藝的黃金年代再現。《YOYO點點名》香蕉哥哥、草莓姐姐、柳丁哥哥也將一同頒獎，勾起觀眾滿滿回憶。
💃 看點2｜Lulu雙料入圍 與前男友阿達、現任老公陳漢典「同場對決」
Lulu以《夜市王》、《綜藝大熱門》雙料入圍主持人獎，與阿達、陳漢典形成「三角戰場」，她同時也是典禮主持人，勢必在現場掀起笑料與火花，阿達還笑說若得獎會包「6萬6或8萬8」紅包給她，創造金鐘最幽默畫面。
由Lulu、阿達、美麗本人主持的《夜市王》以5項入圍成最大黑馬，與《綜藝玩很大》、《綜藝大熱門》等老牌節目同場較勁。節目以台灣夜市文化為主題，融合遊戲、音樂與庶民魅力，成功打出新綜藝氣勢。
🌏 看點3｜Super Junior利特創紀錄 首位入圍金鐘的韓星
韓團Super Junior隊長利特憑《廚師的迫降：客家廚房》入圍「實境節目主持人獎」，成為史上第一位金鐘入圍韓星。雖因演唱會行程無法親臨，但仍感性表示「希望能與台灣團隊共享榮耀」，寫下跨國綜藝合作新頁。
⭐ 看點4｜主持人獎「全明星賽」級陣容 誰能稱霸金鐘？
主持人獎競爭激烈，入圍名單包括徐乃麟、曾國城、吳宗憲、Lulu、小S、阿KEN、安心亞、阿達等，堪稱「綜藝天王天后總動員」，老將與新秀齊聚一堂，誰能笑傲舞台成為最大懸念。
🎭 看點5｜Lulu率領群星打造《大娛樂家》舞台重現經典綜藝
典禮主題表演以《大娛樂家》為題，重現《五燈獎》、《連環泡》、《超級星期天》、《綜藝萬花筒》、《康熙來了》等經典節目，曹蘭、姚黛瑋「檳榔姊妹花」、董至成、福州伯許效舜等元老驚喜回歸，懷舊與笑聲並存。
🎶 看點6｜原、台、客、國四語合唱 跨世代限定合作舞台
「多元土壤開出豐盛的花」單元由雅維．茉芮、謝宇威、陳孟賢、TRASH同台演出，融合原住民、客語、台語、華語四種語言，用音樂展現台灣文化的多元與生命力。
壓軸節目《唱，從電視開始》由羅時豐、千田愛紗、黃偉晉、GENBLUE幻藍小熊與ARKis聯手演出，橫跨不同世代與音樂風格，象徵金鐘60傳承精神，打造世代融合的華麗舞台。
💌 看點7｜人氣獎出爐！《廚師的迫降：客家廚房》奪冠
觀眾票選「最具人氣綜藝節目獎」結果揭曉，由《廚師的迫降：客家廚房》以78,013票拔得頭籌，擊敗《綜藝玩很大》、《飢餓遊戲》、《天才衝衝衝》、《嗨！營業中》，成為最大人氣王，利特的超高人氣為節目加分不少。
