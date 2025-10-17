第60屆金鐘獎節目類頒獎典禮將於今（17）日晚間正式登場，適逢「金鐘60」里程碑，今年不僅重磅嘉賓雲集、表演節目精彩絕倫，更有多組難得一見的合體瞬間與跨世代合作舞台：小S（徐熙娣）在姊姊大S（徐熙媛）離世後首度復出，並合體蔡康永重現康熙；Lulu雙料入圍，將同框前男友對決老公陳漢典，《NOWNEWS今日新聞》盤點本屆金鐘獎節目類頒獎典禮7大亮點👇：

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲趙孟姿（左起）、韋禮安、Lulu、朱芯儀。（圖／記者翊緁攝）
▲Lulu將於今晚完成三金全主持成就，讓不少粉絲、觀眾都期待她今晚的演出。（圖／記者翊緁攝）
📅 典禮時間：10月17日（週五）晚間
📍 地點：台北流行音樂中心
🌟 主持人：Lulu黃路梓茵
💻 官網：第60屆金鐘獎官方網站金鐘官方YouTube
📺 電視直播：三立都會台公共電視台

🏆 看點1｜《康熙來了》經典合體！蔡康永、小S同框重現傳奇

小S以《小姐不熙娣》入圍「綜藝節目主持人獎」，與蔡康永久違合體，成為最大話題焦點！兩人將重返金鐘舞台，象徵台灣綜藝的黃金年代再現。《YOYO點點名》香蕉哥哥、草莓姐姐、柳丁哥哥也將一同頒獎，勾起觀眾滿滿回憶。

▲（圖／翻攝自《康熙來了》）
▲小S（左）將於今晚復出，合體老搭檔蔡康永（右）。（圖／翻攝自《康熙來了》）
💃 看點2｜Lulu雙料入圍　與前男友阿達、現任老公陳漢典「同場對決」

Lulu以《夜市王》、《綜藝大熱門》雙料入圍主持人獎，與阿達、陳漢典形成「三角戰場」，她同時也是典禮主持人，勢必在現場掀起笑料與火花，阿達還笑說若得獎會包「6萬6或8萬8」紅包給她，創造金鐘最幽默畫面。

由Lulu、阿達、美麗本人主持的《夜市王》以5項入圍成最大黑馬，與《綜藝玩很大》、《綜藝大熱門》等老牌節目同場較勁。節目以台灣夜市文化為主題，融合遊戲、音樂與庶民魅力，成功打出新綜藝氣勢。

▲▼阿達吐槽Lulu真以為在逛夜市。（圖／翻攝自夜市王YouTube）
▲剛新婚的Lulu（右）將合體前男友阿達（左），現身金鐘獎。（圖／翻攝自夜市王YouTube）
🌏 看點3｜Super Junior利特創紀錄　首位入圍金鐘的韓星

韓團Super Junior隊長利特憑《廚師的迫降：客家廚房》入圍「實境節目主持人獎」，成為史上第一位金鐘入圍韓星。雖因演唱會行程無法親臨，但仍感性表示「希望能與台灣團隊共享榮耀」，寫下跨國綜藝合作新頁。

▲42歲的利特，顏值依舊在線。（圖／記者張一笙攝）
▲Super Junior利特是首位獲得金鐘獎提名的韓國人。（圖／記者張一笙攝）
⭐ 看點4｜主持人獎「全明星賽」級陣容　誰能稱霸金鐘？

主持人獎競爭激烈，入圍名單包括徐乃麟、曾國城、吳宗憲、Lulu、小S、阿KEN、安心亞、阿達等，堪稱「綜藝天王天后總動員」，老將與新秀齊聚一堂，誰能笑傲舞台成為最大懸念。

🎭 看點5｜Lulu率領群星打造《大娛樂家》舞台重現經典綜藝

典禮主題表演以《大娛樂家》為題，重現《五燈獎》、《連環泡》、《超級星期天》、《綜藝萬花筒》、《康熙來了》等經典節目，曹蘭、姚黛瑋「檳榔姊妹花」、董至成、福州伯許效舜等元老驚喜回歸，懷舊與笑聲並存。

🎶 看點6｜原、台、客、國四語合唱　跨世代限定合作舞台

「多元土壤開出豐盛的花」單元由雅維．茉芮、謝宇威、陳孟賢、TRASH同台演出，融合原住民、客語、台語、華語四種語言，用音樂展現台灣文化的多元與生命力。

壓軸節目《唱，從電視開始》由羅時豐、千田愛紗、黃偉晉、GENBLUE幻藍小熊與ARKis聯手演出，橫跨不同世代與音樂風格，象徵金鐘60傳承精神，打造世代融合的華麗舞台。

💌 看點7｜人氣獎出爐！《廚師的迫降：客家廚房》奪冠

觀眾票選「最具人氣綜藝節目獎」結果揭曉，由《廚師的迫降：客家廚房》以78,013票拔得頭籌，擊敗《綜藝玩很大》、《飢餓遊戲》、《天才衝衝衝》、《嗨！營業中》，成為最大人氣王，利特的超高人氣為節目加分不少。

▲利特《廚師的迫降:客家廚房》（圖／記者吳翊緁攝）
▲利特加入《廚師的迫降：客家廚房》為節目加分不少。（圖／記者吳翊緁攝）
有關本屆金鐘獎的相關報導，《NOWNEWS今日新聞》也將第一時間收錄並報導，讀者們趕緊手刀存下《NOWNEWS今日新聞》的網頁，第一時間獲取「2025金鐘獎」的第一資訊。

相關新聞

直擊／威廉閃兵5個月不躲了！金鐘獎前開工　面對媒體一次說清楚

金鐘獎／《康熙》小S、蔡康永要合體了！確定當頒獎嘉賓掀高潮

金鐘獎／《夜市王》《SCOOL》搶創新獎！LULU有望同台前男友阿達

金鐘獎／最催淚一幕！KID完成小鬼遺願　帶他走紅毯、準備專屬C位