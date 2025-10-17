我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著全球穆斯林人口不斷攀升，清真認證（Halal Certification）正成為國際企業打入新市場的關鍵門票。根據《全球伊斯蘭經濟報告》（State of the Global Islamic Economy Report），全球穆斯林消費市場規模在2021年已達2兆美元，預計2025年將進一步擴張至2.8兆美元。清真產品的範圍早已超越食品，延伸至藥品、化妝品、保健品、時尚與旅遊等產業。業界分析指出，清真標章不只是宗教信仰的象徵，更被視為「品質與誠信」的保證。對想搶進全球市場的企業而言，取得清真認證已非選擇題，而是競爭力的必備條件。在東南亞市場，穆斯林消費者對清真標準的要求尤為嚴格。調查顯示，83％的東南亞民眾認為產品必須由伊斯蘭組織頒發認證才可信，而印尼有高達85％的消費者會特別留意產品是否完全不含豬肉或酒精成分。這意味著清真市場不僅是區域機會，更是全球品牌形象與信任度的試金石。以印尼為例，該國早已成為全球最大的清真食品消費市場，2021年規模高達1467億美元，同時也是主要清真食品出口國之一。印尼出口至澳洲的清真產品在2019年至2023年間年均成長7.15％，去年出口值突破5.15億美元。當地政府預估，未來十年清真市場仍將持續擴張，年均成長率上看9.13％，展現強勁動能。台灣業者也看準這股趨勢，積極搶攻藍海市場。以「皇家可口」為例，旗下急凍熟麵產線全面通過Halal認證，成為公司開拓穆斯林市場的重要利器。目前產品已銷往東南亞九國，與超過25000家餐飲客戶與12000個零售據點合作，穩固B2B訂單基礎。業界認為，隨著穆斯林市場規模持續成長，清真認證將成為台灣食品業布局國際市場的重要關鍵。對台灣廠商而言，這不僅是出口策略，更是一場通往全球2兆美元商機的長期戰役。