第60屆金鐘獎節目類頒獎典禮今（17）日登場，獎項競爭激烈，其中大獎「綜藝節目獎」堪稱死亡之組，《原子少年2 ATOM BOYZ ii》激戰《夜市王》、《型男大主廚》，還有《一起聽團吧》、《拜託ATM》廝殺，形成5強鼎立局面，節目類型各不相同，從選秀、美食、音樂到益智，各有其強大、獨特魅力，究竟哪個節目能夠抱回獎座？讓《NOWNEWS今日新聞》持續帶您看下去。
《原子少年2》激戰《夜市王》 美食與偶像的戰爭
《原子少年2》延續第1季宇宙行星的概念，以全新「6大行星元素」進行區別，由「風行者、克卜勒、小行星、鑽石星、天狼星、晨之星」分團組成，每個組別、共計54位新生代星星極具特色，孕育出全能偶像。導師陣容則有坤達、歐漢聲、玖壹壹健志，為節目增添看點，初登舞台的少年們，碰上挫折與考驗，如今蛻變成發光發熱的偶像，一段充滿愛與夢想的故事，持續上演！
阿達、美麗本人、Lulu主持的大型美食實境《夜市王》，可說是去年度引領全台美食風潮的指標，勢如破竹入圍5大獎，成為節目類最大贏家，該節目從開播前就主打講求真實、不打安全牌、不政治正確地講評美食，每集節目挑選出一個台灣代表美食，採用積分制決定出獲勝者，以多元視角、味蕾品嚐最「台灣人」的美食，將各地、各族群民眾串連起來，掀起一股全台美食風潮。
《型男大主廚》播19年！陪伴觀眾「一個成人的時光」
《型男大主廚》節目自2006年7月開播，是本屆入圍節目中最長壽的一檔，堪稱「金鐘老面孔」，節目以輕鬆活潑的廚藝PK為特色，成為許多家庭晚餐時光的共同回憶，陪伴不少觀眾從小看到大，睽違多年再度入圍金鐘獎「綜藝節目獎」，於觀眾心中的地位無可替代。
《一起聽團吧》打開音樂潮流！《拜託ATM》寓教於樂
全台首檔樂團綜藝選秀節目《一起聽團吧》邀請了4位重量級音樂人，包括了庾澄慶（哈林）、魏如萱、金曲獎得主陳君豪、搖滾天王乱彈阿翔作為聽團評審，在這個後浪輩出的多元化音樂時代，節目不僅是一個展示音樂才華的舞台，更是新聲代音樂人夢想起飛的溫床。
《拜託ATM》由胡瓜搭檔YouTuber「Sandra」主持，全新組合備受矚目，節目於去年3月登場，新賽制加入速度感、讓遊戲變化更多元，考驗參賽者之間的默契與人性，更能夠提升主持人及來賓的互動性，從合作到競爭，這種獨特的節目張力，受到今年金鐘評審青睞。
🔺第60屆金鐘獎典禮資訊
※節目類金鐘獎頒獎
10月17日（五）台北流行音樂中心｜17：00 星光大道 19：00 頒獎典禮
※戲劇類金鐘獎頒獎
10月18日（六）台北流行音樂中心｜17：00 星光大道 19：00 頒獎典禮
🔺第60屆金鐘獎主持陣容
節目類典禮主持人：Lulu 黃路梓茵
節目類星光大道主持人：夏和熙、林葦妮
戲劇類典禮主持人：曾寶儀
戲劇類星光大道主持人：黃鐙輝、黃迪揚
🔺第60屆金鐘獎直播平台統整
官網：第60屆金鐘獎官方網站
電視直播：三立都會台、公共電視台
網路直播：金鐘官方YouTube、三立新聞網YouTube、三立電視YouTube、Vidol YouTube、文化部FB、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV、公視 Youtube 點點愛、公視+
影音平台直播：三立MOD戲劇台（戲劇類）、三立MOD綜合台（節目類）、LINE TV、中華電信Hami Video
海外直播：三立國際台、新加坡Star Hub、馬來西亞Unifi TV
