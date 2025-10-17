我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA達拉斯獨行俠射手K.湯普森（Klay Thompson）在場上以穩定外線著稱，場下同樣是話題保證。當時湯普森先輕輕吸了幾口瓶中的鹽巴，看似沒什麼特別反應，但下一秒他湊近再聞一次後，立刻整個人猛然往後仰、連續猛搖頭，表情驚訝又痛苦，彷彿被電到般。自從加盟獨行俠以來，湯普森除了穩定貢獻外線火力，場外的幽默舉動也頻頻成為球迷話題。從街頭接受鷹架訪問、模仿粉絲「分身Klay」事件，到這次「嗆鹽表演」，他始終保持一貫的自然灑脫與親民風格。雖然獨行俠未能晉級季後賽，但他在附加賽表現亮眼，在球隊以120：106擊敗沙加緬度國王隊（Sacramento Kings）的比賽中，湯普森11投8中攻下23分，其中5顆三分彈成為致勝關鍵。在爭奪第八種子的附加賽中，湯普森面對曼菲斯灰熊隊（Memphis Grizzlies）再度貢獻18分與4顆三分球，雖最終球隊落敗，但他的手感與經驗仍是獨行俠倚重的核心。展望2025-26賽季，這位經驗老到的射手期望延續火燙手感，也許再添幾場「場上高效、場下逗趣」的經典時刻。對球迷而言，無論他是三分爆發還是「聞鹽反應」，K.湯普森總能讓人會心一笑。