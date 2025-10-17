美國地區銀行-錫安銀行（Zions Bancorporation）因遭遇商業貸款欺詐損失，引發投資人對私募信貸問題可能衝擊美國地區性銀行的擔憂，加上美中貿易緊張未歇、美國政府持續停擺等因素影響，美股16日收盤時跌多漲少，尾盤在銀行板塊暴跌的壓力之下全線回落。
綜合《CNBC》等外媒報導，錫安銀行披露一項涉及商業貸款欺詐的相關損失，金額達到6000萬美元，第3季業績因此須撥備5000萬美元，消息拖累該行週四股價暴跌13%，並拖累費城地區銀行股指數重挫6.3%。
阿金特資本管理公司（Argent Capital Management）的投資組合經理埃勒布魯克（Jed Ellerbroek）指出，市場對潛在的信貸損失極度敏感，區域銀行的壞帳披露引發恐慌，小型金融股幾乎全線下挫。
此外，近期還有2家汽車相關企業破產引發連鎖擔憂，市場對寬鬆信貸的操作有所質疑，尤其是在不透明的私人信貸市場，這讓銀行業和投資人都擔心，貸款違約是否預示一場危機正在醞釀。摩根大通（JPMorgan）首席執行官戴蒙（Jamie Dimon）還在財報會上警告：「當你看到一隻蟑螂時，通常意味著還有更多。」
由於市場恐慌情緒上升，芝加哥期權交易所波動率指數（Cboe Volatility Index, VIX）飆升至自5月以來最高水平，美國10年期國債收益率跌破4%關口。不僅如此，美中貿易緊張加劇、美國政府持續關門導致關鍵經濟數據無限期延後發布，也都加劇了華爾街的波動。
埃勒布魯克分析後表示，比起以往任何一屆政府，川普政府更傾向於直接干預經濟事務，不斷以意外言論衝擊市場，這將成為新常態，投資人必須時刻保持警覺。
16日收盤，美股道瓊工業指數下跌301.07點或0.65%，收報45952.24點；標普500指數下滑41.99點或0.63%，收在6629.07點；那斯達克綜合指數下跌107.54點或0.47%，收22562.54點；費城半導體指數上漲32.96點或0.49%，收6800.02點。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
我是廣告 請繼續往下閱讀
阿金特資本管理公司（Argent Capital Management）的投資組合經理埃勒布魯克（Jed Ellerbroek）指出，市場對潛在的信貸損失極度敏感，區域銀行的壞帳披露引發恐慌，小型金融股幾乎全線下挫。
此外，近期還有2家汽車相關企業破產引發連鎖擔憂，市場對寬鬆信貸的操作有所質疑，尤其是在不透明的私人信貸市場，這讓銀行業和投資人都擔心，貸款違約是否預示一場危機正在醞釀。摩根大通（JPMorgan）首席執行官戴蒙（Jamie Dimon）還在財報會上警告：「當你看到一隻蟑螂時，通常意味著還有更多。」
由於市場恐慌情緒上升，芝加哥期權交易所波動率指數（Cboe Volatility Index, VIX）飆升至自5月以來最高水平，美國10年期國債收益率跌破4%關口。不僅如此，美中貿易緊張加劇、美國政府持續關門導致關鍵經濟數據無限期延後發布，也都加劇了華爾街的波動。
埃勒布魯克分析後表示，比起以往任何一屆政府，川普政府更傾向於直接干預經濟事務，不斷以意外言論衝擊市場，這將成為新常態，投資人必須時刻保持警覺。
16日收盤，美股道瓊工業指數下跌301.07點或0.65%，收報45952.24點；標普500指數下滑41.99點或0.63%，收在6629.07點；那斯達克綜合指數下跌107.54點或0.47%，收22562.54點；費城半導體指數上漲32.96點或0.49%，收6800.02點。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。