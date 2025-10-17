準風神颱風預計週末成颱，加上週末東北季風南下，兩者將產生共伴效應襲來，氣象專家吳德榮今（17）日在「洩天機教室」專欄表示，首波東北季風週六晚間開始南下，加上準風神颱風外圍環流影響，將產生共伴效應，下週日至週三各地轉為有雨天氣，尤其北部、東北部、花蓮、台東都要注意防範「大量降雨潛勢」。
好天氣還有最後2天！東北季風週六晚間南下「北東先變天」
吳德榮在「洩天機教室」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天以及明天兩天各地晴朗，白天依舊炎熱，北台灣最高氣溫常達37、38度，應注意防曬、防中暑；午後山區偶有局部降雨的機率，北海岸、東半部亦偶有零星短暫降雨的機率。
今天各地區氣溫，北部23至38度，中部23至35度，南部24至37度，東部21至35度。吳德榮說，首波帶有冷空氣的「東北季風」週六晚間開始南下，大台北、東半部轉為有雨，氣溫會開始下降。
準風神颱風撞東北季風「共伴效應」！4地區最劇烈甩紫爆雨彈
至於準風神颱風動態，吳德榮表示，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，準風神颱風在19日20時已經通過菲律賓呂宋島，進入南海，但路徑還是有相對不確定性，應該要持續觀察。
吳德榮提醒，準風神颱風遇上東北季風南下，下週日至週三（19至22日）全台各地轉為有降雨的機率，尤其北部、東部明顯降雨，並且有「大量降雨潛勢」，以北部山區以及東北部機率最高；其次為花蓮、台東地區，民眾應該注意防範且隨時關注天氣預報。
資料來源：洩天機教室、中央氣象署
