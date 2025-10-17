我是廣告 請繼續往下閱讀

好天氣還有最後2天！東北季風週六晚間南下「北東先變天」

今天以及明天兩天各地晴朗，白天依舊炎熱，北台灣最高氣溫常達37、38度

首波帶有冷空氣的「東北季風」週六晚間開始南下，大台北、東半部轉為有雨，氣溫會開始下降。

▲首波帶有冷空氣的東北季風將在週六晚間南下，北部、東部地區率先變天。（圖/中央氣象署提供）

準風神颱風撞東北季風「共伴效應」

！4地區最劇烈甩紫爆雨彈

準風神颱風在19日20時已經通過菲律賓呂宋島，進入南海

▲準風神颱風目前最新路徑預估經過菲律賓呂宋島，直接進入南海，不會直接侵襲台灣。（圖/洩天機教室）

下週日至週三（19至22日）全台各地轉為有降雨的機率，尤其北部、東部明顯降雨，並且有「大量降雨潛勢」，以北部山區以及東北部機率最高；其次為花蓮、台東地區