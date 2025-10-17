我是廣告 請繼續往下閱讀

2026地方大選布局備受關注，傳民進黨目標5+1縣市，除了要守住現有執政的5個縣市外，更將宜蘭縣列為首要攻下目標。對此，前副總統呂秀蓮昨（16）日表示，5+1太務實，她很失望，台南、高雄若敗掉一都，或二都都沒有了，那2028真的會很麻煩。呂秀蓮昨上《新聞千里馬》談及明年地方大選指出，這次高雄、台南變成焦點，主要有2個原因：第一，這2個地方長期支持民進黨，但是顯然幾件事，讓支持者很不滿。第二，在地方經營很久有民意基礎的人，應該不是賴總統的親信，但另外他剛好有親信想選。呂秀蓮認為，親信歸親信，如果民進黨內初選機制公平、公開、公正，大家也就認了，反正只有一個人可以選，選輸的就幫那人助選。不能說是誰親信，就把對手壓下去。若黨內初選每一道程序都符合公平、公正、公開，結論輸贏自負，黨主席就沒有責任，可是如果沒有做到公平、公正、公開，總責任一定是黨主席要負。呂秀蓮甚至表示，施政上是有點荒腔走板，這是誰的責任？就要看什麼年代、哪一位市長做的？她強調，任何破壞好山好水，以致變成惡山、惡水、惡土地，都是公害，誰執政誰就要負這個責任。呂秀蓮也指出，地方選舉長期以來，對執政黨都不利，因為台灣的選民很棒，會有一個有機制的選舉，他們不希望投注在某一點，所以中央選舉一黨執政的話，地方選舉會給另一黨，有一點鐘擺效應或者是平衡作用。呂秀蓮更點出，這幾年，剛好地方執政的是國民黨為多，這一次民進黨好像很務實，目標是5+1。但這樣21縣市只要贏6個，輔選責任會太輕鬆，應該訂10個才對。如今訂5+1，她很失望。呂秀蓮說，2026地基如果都崩了，重要的台北、台中、桃園都沒有了，接下去台南、高雄若再敗掉一都、甚至這二都都沒有了，2028真的很麻煩。基本上不應該訂5+1，目標應該訂高一點。