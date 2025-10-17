我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨立委林岱樺因涉嫌詐領助理費而遭起訴，檢方近日追加起訴其胞妹林岱縝，讓她高雄選情恐岌岌可危。對此，媒體人謝寒冰昨（16）日指出，民進黨最糟糕的是這屆沒有強的候選人，如果針對林岱樺這一局搞得太難看，支持者可能會報復性投票，轉投國民黨立委柯志恩。謝謝寒冰昨在自己直播中提到，對綠營來講，現在有一個很麻煩的人物，就是林岱樺。資料都給廉政會了，廉政會會做什麼決定還不知道，可是他覺得並不樂觀。謝寒冰認為，因為林岱樺方面才把資料給廉政會，馬上傳出她妹妹也是「林高薪」助理，這很明顯就是黨聯合媒體，準備要把林岱樺做掉，這個態勢是滿明顯的。問題是，綠營最擔心的應該就是，如果用廉政會這種粗暴的方式把她做掉，林岱樺的支持者會怎麼想？謝寒冰強調，林岱樺並不是一般的民進黨參選人，她在地方是真的很有實力。這些人不是因為民進黨而投給林岱樺，這些人是因為「林岱樺父女」的關係而投給林岱樺。在這種情況下，如果把林岱樺這一局搞得太難看，這些人是很有可能出現報復性投票。謝寒冰直言，比較好的情況是，林岱樺的支持者就變得不投票；比較差一點的情況，他們可能會報復性投票，可能投給柯志恩？這個就是綠營最擔心的東西。不過，這一局還很亂。重點不是在於柯志恩強不強，而是民進黨這屆沒有強的候選人，這才最糟糕。另外，針對胞妹遭追加起訴，林岱樺日前受訪則為妹妹喊冤，並強調會尊重司法、全力配合調查，釐清事實，同時堅守民進黨清廉、勤政、愛鄉土之價值，積極配合廉政會調查，她也期盼能有一場公平的2026年高雄市長黨內初選。