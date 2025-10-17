我是廣告 請繼續往下閱讀

有「小英男孩」之稱的經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟，因涉貪收押，在8月27日遭收押禁見，台北地檢署已針對鄭亦麟與2名廠商涉犯貪污治罪條例等案件，向法院聲請延長羈押。依據檢調接獲的檢舉內容，2022年鄭亦麟擔任經濟部綠能科技產業推動中心副執行長期間施壓台電，為東煒建設與泓德能源共同投資的數據中心加速取得饋電容量，不用像一般申請案排隊慢慢等；鄭亦麟因此收受約200萬元賄賂。8月25日，檢調兵分22路搜索約談9名被告，除了鄭亦麟之外，他的父母鄭伍廷、李佳珍也遭到偵訊，都以10萬元交保。泓德能源總經理周仕昌100萬元交保、會計師鄭涵80萬元交保。鄭亦麟、東煒建設創辦人陳健盛、陳冠滔父子涉嫌行賄，遭法院裁定羈押禁見。法院裁定羈押關鍵之一，是因為鄭亦麟見到檢調上門時，將手機丟往窗外涉嫌滅證，甚至他還嗆「知道我背後是誰嗎？」綠能科技產業推動中心是經濟部在2018年與科技部跨部會成立的任務編組機構，目的是共同執行「能源國家型科技計畫」，並接軌時任總統蔡英文的「5+2創新產業」的綠能產業政見。綠推中心執行長由經濟部次長擔任，另有3名副執行長，鄭亦麟當年就任時只有27歲，他原本在外資券商工作，後來進入民進黨新境界文教基金會當副研究員，在蔡英文總統選戰期間辯護民進黨的能源政策，接著赴英留學一年多，回國加入行政院能源及減碳辦公室，在2017年離任，之後他被外界形容為「空降」綠推中心，是綠營積極栽培的年輕世代。