韓國女團BLACKPINK將再度在高雄舉行演唱會，前一次演唱會時創造世運站單日運量3萬8000人紀錄，預期本次演唱會依然吸引廣大歌迷前往朝聖。為此高雄捷運公司嚴陣以待，將動員超過百名人力及備有加班車以服務當日大批進場歌迷。BLACKPINK將在10月18、19日 （六、日）在世運主場館登場，預計吸引10萬歌迷到場朝聖，，市府這次跟主辦單位理想國特別合作，在 10 月 13 日到 10 月 19 日，每天的下午 5 點半到晚上的 10 點半，在高雄愛河、大港橋、高雄港旅運中心、高雄流行音樂中心、高雄火車站到美麗島捷運站等六大地標，點亮 BLACKPINK 的粉紅，用城市的光來迎接來自世界各地的 Blinks。高雄捷運公司說明，演唱會期間，進行人潮分流及疏運動線管制。提醒旅客演場會散場後，站內天橋及部分地面人行道會封閉，若往小港方向旅客請走世運大道北側人行道，由一、二號出入口進站；往岡山方向旅客請先通過世運大道走南側人行道(與往左營高鐵接駁公車同一路線)，由三號出入口進站搭車，籲請歌迷們在散場時務必依照引導牌面或現場人員依序進站搭車。高雄捷運公司指出，於散場後，將以空車加班車及縮短營運班距做法，往小港方向班距可達三分鐘一班，並提醒旅客三分鐘班距空車會從R17世運站開放載客，切勿搭乘回頭車。當日末班車於24:00由各端點站發車，請旅客留意搭車時間。另請旅客到達車站出入口時可先取出票卡，以加速進站搭車，並配合現場人員引導排隊候車及上車時請盡量往車廂內部移動。高雄捷運公司為體恤歌迷攜帶行李往返的不便，特別於R16左營站閘門內付費區設置人工行李寄放區，歌迷聽完演唱會後搭車到R16左營站，免出站領完行李可繼續搭車前往其他車站，提供歌迷安心寄放行李的貼心服務。行李寄放服務時間為10月18日、19日，每日下午4時至晚上11時，每件行李均一價100元。提醒歌迷朋友最晚請於當日晚上11時前取回行李，歡迎歌迷多利用。高雄捷運公司提醒旅客，因現場不販售單程票，請多加使用一卡通等電子票證及可使用信用卡於收費閘門感應進站搭車，亦可提前購買「2025高雄風華套票、高雄樂遊套票」，可在使用期限內無限搭乘高雄捷運、高雄輕軌、市區公車、公路客運暢遊高雄，詳情請至高捷官網查詢。