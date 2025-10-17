高雄應援BLACKPINK！餐廳大推「粉紅+黑」食物　烤鴨、肉燥飯都有

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高雄翰品酒店於一樓特別打造「粉墨登場打卡拍照牆」，於10月18日至10月20日開放拍照。（圖／高雄翰品酒店提供）

▲承億酒店的POOL BAR與泰式餐酒館BAR KAO也一同點亮粉色燈光，並推出BLACKPINK主題調酒。（圖／承億酒店提供）

黑色烤鴨搭配粉紅色麵皮 還有肉燥飯放上黑粉兩色巧克力

▲港式餐廳推出黑色烤鴨配上粉紅色麵皮，以應援BLACKPINK。（圖／取自鴨點棧臉書）

▲文青咖啡廳的肉燥飯上頭，有著粉紅色與黑色的巧克力碎片。（圖／取自FOUR U Coffee臉書）

西門町咖啡館也應援 推粉墨咖啡與特調

▲西門町文青咖啡館「HiHi Coffee 」也推出兩款飲品以「粉墨」為創意。（圖／取自HiHi Coffee 臉書）

全台引頸期盼的韓國女團BLACKPINK明（18）日開始將到高雄開演唱會，熱潮已席捲高雄，不但多處景點都打上粉紅色燈光，也有餐廳推出粉紅色或是黑色食物。像是高雄翰品推出「BLINK應援豆沙包」，粉紅色外皮點綴黑色人影，另也有烤鴨業者推出黑色烤鴨搭配粉紅色麵皮。高雄翰品酒店表示，搭上BLACKPINK強勁韓流，於演唱會期間特別推出期間限定「BLINK應援」主題活動，自10月18日至10月20日登場，飯店帶來三大亮點，包括「BLINK應援豆沙包」，於10月19 日與10月20日早餐時段限量供應。粉嫩外皮採用天然草莓粉上色，內餡包裹細緻綿密的紅豆沙，表面以竹炭噴粉點綴出黑粉對比的時尚感。高雄翰品酒店補充提到，10月18日與10月19日入住的貴賓，也可獲得限定「BLINK 迎賓禮」韓國人氣品牌餅乾乙份；此外，飯店還另於一樓特別打造「粉墨登場‧打卡拍照牆」，10月18日至10月20日開放免費拍照打卡。而承億酒店的24樓有全台唯一高空懸挑無邊際透明泳池酒吧POOL BAR，與27樓泰式餐酒館BAR KAO也一同點亮粉色燈光，並推出BLACKPINK主題調酒。另外，港式餐廳「鴨點棧」也推出黑色烤鴨，是以墨魚汁染在外皮上，讓整隻烤鴨呈現亮黑色澤，可以粉紅色的麵皮包裹食用；另外也推出粉紅與黑色外皮的流沙包。而文青咖啡廳「FOUR U Coffee」也推出草莓巧克力肉燥飯，肉燥飯上放有粉紅色與黑色巧克力碎片，視覺衝突感很足。不只高雄，就連台北咖啡業者也應援，西門町文青咖啡館「HiHi Coffee 」特別推出兩款飲品，包含「粉墨冰拿鐵 Black Pink Ice Latte」與「粉墨奶酒特調 Black Pink Baileys Cocktail」，即日起至10月31日推出。