以〈陪我看日出〉紅遍全亞洲、被封為「療癒天后」的47歲新加坡歌手蔡淳佳（Joi）今年12月將來到台北開唱。蔡淳佳過去與周杰倫同期出道，因外型清純，被經紀公司包裝成「玉女歌手」，但獅子座的蔡淳佳個性其實很霸氣，還曾因拒絕男星熊抱當場回嗆：「你去抱樹吧！」展現獅子座本色；她也無懼「歌紅人不紅」的標籤，近期積極重返樂壇。
甩掉「歌紅人不紅」標籤！蔡淳佳強勢重返樂壇
出道多年來，蔡淳佳常被外界貼上「歌紅人不紅」標籤，如今她成功逆轉評價。新歌〈茉莉花香〉、〈兩個人間〉連續攻佔排行榜冠軍，累積千萬點擊，近期更登上各大盛典與中國綜藝節目，親切的「大姐姐」形象深受粉絲喜愛。
與周杰倫同期出道！睽違17年蔡淳佳重返台北開唱
蔡淳佳今年展開《淳粹·25週年世界巡迴演唱會》，繼北京、上海Blue Note場座無虛席後，正式宣布台北站與廣州站雙喜臨門，12月13日將在台北南港Legacy TERA場地開唱。她感性表示：「沒想到真的過了這麼多年，但完全沒有近鄉情怯的感覺，反而很親切。」
回顧初入歌壇的歲月，蔡淳佳坦言：「那時我跟阿杜一起住宿舍，兩個新加坡人相依為命。」她也笑說，當年常在通告遇到周杰倫與范瑋琪，都是珍貴回憶，感嘆時間飛逝她仍心懷感恩。
蔡淳佳演唱會飆唱經典歌曲 療癒聲線撫慰人心
蔡淳佳本次演唱會以「時間」為主題線索，將帶來〈陪我看日出〉、〈有一天我會〉、〈等一個晴天〉、〈依戀〉到〈茉莉花香〉等超過20首好歌，邀歌迷一同走入蔡淳佳的音樂宇宙。
📌蔡淳佳《淳粹·25週年世界巡迴演唱會》台北站資訊
時間：2025年12月13日（六）19:00
地點：Legacy TERA（台北市南港區忠孝東路七段99號）
票價：VIP區 2680元／A區 2025元／B區 1825元／身障優待票900元（全區對號入座）
主辦單位：展泰未來、星統寰宇
售票系統：udn售票網
