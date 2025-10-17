位在菲律賓東方海面之熱帶擾動，已增強為熱帶性低氣壓（TD27），氣象粉專「天氣風險」預報指出，將有機會於週日至下週一增強為今年第24號颱風風神（Fengshen），路徑趨向中國海南島的機率最高，台灣海陸警發布機率偏低，不過週六（18日）晚起颱風外圍環流加東北季風增強，週日至下週四北部至東部要留意豪雨機率，雨勢持續時間也會拉長。
準颱風風神最新路徑、海陸警發布機率
氣象粉專「天氣風險」分析師林孝儒表示，過去位於菲律賓東方海面之熱帶擾動於今日已增強為熱帶性低氣壓（TD27），目前研判，此熱帶系統將受高壓導引，將往西至西北方通過菲律賓北部陸地後進入南海、趨向中國海南島的機率最高。
並有機會於週日至下週一（19-20日）增強為今年第24號颱風風神(Fengshen)，整體距離臺灣有相當的距離，颱風海陸警報發布機率偏低，但需持續觀察其強度與路徑變化。
風神颱風對台影響 雨襲北部、東部時間
林孝儒提醒，週六晚間起至下週中後段，臺灣基本上將持續受東北季風南下影響，北部至東部本就容易轉陰雨天氣且轉氣溫下滑轉涼外。在此同時搭配南方熱帶系統西行、其外圍暖濕水氣北攜，將容易與增強的東北風在臺灣北側至東側形成輻合，出現共伴效應的風險提高，使北部至東部降雨更為明顯、持續時間拉長。
週日起至下週四（19日至23日），北部至東部容易有豪大雨，並須留意較大雨勢現象，或一旦共伴輻合位置移入陸地，也不排除東北部有豪雨以上降雨量發生可能；中南部位處背風面，雖雲量增、有短暫陣雨，但降雨影響程度小，白天高溫可望略為緩解。
今明兩天把握好天氣 高溫飆36度以上
今日至週六白天臺灣附近主要受太平洋高壓影響，各地為晴時多雲、高溫炎熱為主，預測氣溫約33至36度、低溫約25至28度，大臺北與西部內陸較易出現36度以上高溫；迎風東部或午後山區有局部短暫陣雨或雷雨可能，整體範圍小、雨時短，降雨量有限。主要防範高溫及紫外線偏強現象，外出請做好防曬、補水與補充電解質、留意熱傷害。
資料來源：中央氣象署、天氣風險 WeatherRisk
