日本大阪市知名商業鬧區道頓堀，14日接近午夜時分，發生一起持刀傷人，造成1死2傷，截至發稿時間為止，兇嫌仍在逃中，警方正全力追捕。綜合《NHK》、《共同社》等日媒報導，事發在14日深夜11點多，警方接獲通報稱，道頓堀「有多人被刺傷」，趕到現場後，發現受害者是3名青少年，他們隨即被送往醫院，但其中1名來自奈良縣的17歲男孩不幸身亡。報導指出，兇嫌是1名看起來約20多歲、身穿深色夾克的男子，似乎與受害者彼此認識，行兇後已逃離現場，警方正在追查他的下落。1名大阪在地男子遠遠的目睹事發經過，說看到被刺傷的人倒地，周圍有人在幫他們急救，當時人很多，還有人驚恐的發出尖叫聲。另1名來自岡山縣的目擊者則回憶，自己當時剛從餐廳出來，突然就聽到尖叫，轉身就看到有人躺在地上，旁邊圍了一群人。原文連結：