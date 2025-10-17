韓國人氣女團BLACKPINK將於明（18）日在台開唱，帶著全新巡演「DEADLINE」登上高雄世運主場館連嗨2天，高雄市府即日起至10月19日，每天下午5點半到晚上10點半，高雄「6大地標」都會點亮BLACKPINK的粉紅燈光，連大立百貨、H2O水京棧、高雄總圖等民間業者也自主參戰，全都跟著亮起粉紅色燈光，就有網友貼出高雄吉的堡粉紅招牌照，發問「是我的錯覺還是高雄終於瘋成我想要的樣子了」，意指全高雄似乎到處都有粉紅色燈光應援，甚至還有人想將社區燈也改成粉紅色。
迎接BLACKPINK！高雄點亮粉紅燈光
為迎接韓國人氣女團BLACKPINK來到高雄，高雄市府這次跟主辦單位理想國特別合作，即日起到10月19日，每天下午5點半到晚上10點半，在高雄的6大地標點亮BLACKPINK 的粉紅燈光，沒想到此舉引發全城應援，包含大立百貨、H2O水京棧、高雄總圖（高雄市立圖書館總館）全都亮起粉紅色燈光，預計這三日全城都將染上粉紅以迎接人氣女團BLACKPINK到來。
高雄人穿粉衣服力挺！想把社區燈也變粉色
有網友在Threads上發文：「是我的錯覺還是高雄終於瘋成我想要的樣子了」，並貼上吉的堡的照片，提及連吉的堡的字體都是粉紅色了，認為是在應援BLACKPINK ，引發網友熱烈討論。
眾人熱烈回應：「全台寶雅共襄盛舉（寶雅字體本就是粉紅色）」、「會不會週末整個高雄人都穿粉紅色+黑色衣服了」、「這個城市的氛圍真的好瘋我好喜歡」、「黃色小鴨的黃色風暴，現在換成粉紅風暴」、「大家一起Blink」。有人提到柏仁醫院的字體也變粉紅色，但當地居民也立刻澄清本來就是粉紅色，「薯嫂工商時間」還突發奇想，「明天問一下主任，社區的燈能不能改顏色好了」，足見現在高雄的粉紅色熱潮。
📍高雄市府推動6大地標全城點燈應援：
內容：包含愛河 、大港橋、高雄港旅運中心、高雄流行音樂中心、高雄火車站、美麗島捷運站，全都點上粉紅色燈光，化身最閃亮的粉紅應援舞台。
時間：即日起-10/19，下午17:30~22:30
高雄「6大地標」應援BLACKPINK多圖一次看：
📍高雄各景點、業者自主性發動點燈：
包含大立百貨、H2O水京棧酒店、高雄英迪格酒店、高雄市立圖書館總館、蓮池潭龍虎塔也全都將在入夜後改成全粉紅色的燈光，此外衛武營、義享天地百貨、中鋼大樓也參戰。
資訊來源：陳其邁臉書、大立大統五福店
