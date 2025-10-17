我是廣告 請繼續往下閱讀

才剛一起應援BLACKPINK粉紅浪潮！在地粉專「高雄點」震撼宣布停更

包括有新店舖的進駐、新餐廳的開幕，或者是高雄市各種大小活動，甚至是日常的民間新聞，資訊量非常大且完整

▲高雄點內容豐富且排版工整，提供多元化的高雄在地資訊，許多高雄人都有追蹤，近日BLACKPINK要來開唱，也是發了兩則相關內容一起應援。（圖/高雄點IG）

沒想到貼文最後一張照片，高雄點卻寫下：「高雄點即起停更，感謝10年陪伴。」

▲高雄在地粉專「高雄點」今天滿10週年，原本是歡慶開心時刻，結果震撼宣布即起停更，讓許多高雄人錯愕、不捨。（圖/高雄點IG）

高雄點3月遭大量檢舉粉專一度消失！管理者找下位接班人

就是有人覺得高雄點是需要對公眾負責的官方新聞媒體，但真的不是欸

「不想看的平台不看就好，代表你們彼此磁場不合，何必來人家地盤找架吵？打著正義的旗幟就能合理一切嗎？蠻可笑的」。

小編也在限動發文：「對高雄有極高熱情，有意經營者歡迎內洽。」

▲高雄點成立10週年震撼宣布即日起停更，管理者在限動找接班人來管理。（圖/高雄點IG）

韓國大勢女團BLACKPINK將於本週六、日再度登上高雄國家體育場開唱，高雄市政府極力應援，把高雄市打造成粉紅浪潮，在社群引爆話題，然而在地人非常關注的「高雄點」粉專也有專貼相關訊息，沒想到10月17日深夜，高雄點滿10週年之際竟然震撼「宣布未來該專頁停更」，讓不少在地人都非常錯愕表示：「小編不要啊！高雄第一手資訊都看這個專頁啊」、「不跟你說生日快樂，我要跟你說不要停更。」知名在地粉專「高雄點kaohsiungtien」臉書以及IG都有高達35萬人追蹤，專項就是會發出高雄在地的任何大小事，，是許多高雄人都有追蹤的粉專，記者身邊也有高達33位高雄人有追蹤該專頁。然而「高雄點」最早成立於2015年10月17日，今天正好是成立10週年的日子，原本應該歡慶，結果高雄點在今天凌晨發文表示：「可以跟我說那四個字嗎？」並且附上這10年來每年高雄點粉專LOGO，大家一窩蜂都祝福生日快樂，許多滑到最後的民眾都非常錯愕表示、「怎麼可以停更！高雄指標我只服你欸」、「好驚人....以後要去哪裡看高雄發生什麼事啦！」、「不能沒有你啦！高雄第一手資訊只有你能幫我們揭露啊！」事實上，高雄點今年在3月時，臉書粉專一度疑似遭到大量檢舉突然消失，當時小編在IG發出黑底聲明表示「一直以來都把高雄點當作一個資訊時事分享的平台，但我覺得很奇特的是，，這裡的發文也不是獨家，有心都可以自己找到新聞；這裡也沒唆使別人從事負面行為，為何有人會期待這裡發文要迎合工作？」高雄點說雖然高雄點停更真正原因到底為何不得而知，背後的管理者也許也已經筋疲力盡，