目前各界關心美中貿易戰仍在發展，目前看起來新一輪談判會聚焦在中國的稀土管制以及美國關稅反制。連賢明坦言，目前發展很難判斷，認為雙方就是「起起伏伏、走走停停」，目前評估並未納入美國課徵100%管制，或是中國稀土管制等事件，但即使在這些因素之下台灣經濟成長率仍舊保持著審慎樂觀。



對於外界是否擔心台灣成為美中談判中的籌碼？他表示，美國與台灣持續針對半導體產業進行討論，認為台灣必須要對自身產業有所信心，並不代表台灣企業到別的地方投資，就代表技術會流失，尤其赴美投資問題不在錢，而受限於客觀環境，找不到那麼多技術工人。

美國總統川普4月發布對等關稅，8月正式實施，對於全球經濟造成大幅度干擾。而台灣目前遭課徵20%疊加關稅，對於國內傳統產業產生打擊。然而，中華經濟研究院今（17）日發布的第4季及全年經濟成長率，其中全年經濟成長率為5.45%，較7月預測值3.05%，大增2.4個百分點，優於預期。中經院長連賢明受訪表示，中經院對於GDP成長率預測就跟台積電法說所言一樣，就是有點超過大家預期，上修至5.45%。