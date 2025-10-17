太羨慕了！2025年全國運動會10月18日至23日將在雲林縣登場，為配合運動盛事及後續場地清潔工作，雲林縣高中以下公私立學校從今（17）天開始到26日，加上臺灣光復節連假，共享有長達10天的夢幻連假。有人笑稱：「桃園機場準備塞滿雲林人！」有不少家長趁連假帶小孩飛日本度假。
雲林全運會登場 197校停課規劃曝光
2025年全國運動會10月18日至23日在雲林縣舉行，縣內多所學校與體育場館將被規劃為比賽場地。雲林縣教育處表示，配合運動盛事及後續場地清潔工作，縣內高中以下公私立學校10月20日至10月24日停課5天。不過，為補足這5天課程，雲林學校也都在今年暑假提前一周開學。等於是先苦後甘。
光復節連假+全運會！打造10天超長假期
同時，因為今年將10月25日「臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日」列為國定假日，這天剛好是星期六，依規定提前一天、10月24日（五）補假。而為避免影響課程與學生作息，雲林縣教育處也宣布，10月17日（五）補假一天。也就是說，雲林縣179所學校的學生，從今（17）天起到10月26日，連休10天。
10天連假引發出國潮 雲林家長：不用請假超讚
雲林全運會帶來的夢幻10天連假在社群引發討論，一名網友在Threads預測說：「機場將會湧入大量來自雲林的人！」雲林人紛紛留言分享，「身邊朋友都出國了 」、「我住的地區已經聽到好幾戶要去沖繩了」、「清邁，明天啟程」、「帶小孩出國不用幫他請假了」。不過，也有家長為此感到崩潰，「暑假的債今天開始還，孩子放假日就是我的上班日」。
資料來源：114年全國運動會
我是廣告 請繼續往下閱讀
2025年全國運動會10月18日至23日在雲林縣舉行，縣內多所學校與體育場館將被規劃為比賽場地。雲林縣教育處表示，配合運動盛事及後續場地清潔工作，縣內高中以下公私立學校10月20日至10月24日停課5天。不過，為補足這5天課程，雲林學校也都在今年暑假提前一周開學。等於是先苦後甘。
同時，因為今年將10月25日「臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日」列為國定假日，這天剛好是星期六，依規定提前一天、10月24日（五）補假。而為避免影響課程與學生作息，雲林縣教育處也宣布，10月17日（五）補假一天。也就是說，雲林縣179所學校的學生，從今（17）天起到10月26日，連休10天。
10天連假引發出國潮 雲林家長：不用請假超讚
雲林全運會帶來的夢幻10天連假在社群引發討論，一名網友在Threads預測說：「機場將會湧入大量來自雲林的人！」雲林人紛紛留言分享，「身邊朋友都出國了 」、「我住的地區已經聽到好幾戶要去沖繩了」、「清邁，明天啟程」、「帶小孩出國不用幫他請假了」。不過，也有家長為此感到崩潰，「暑假的債今天開始還，孩子放假日就是我的上班日」。