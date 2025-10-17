我是廣告 請繼續往下閱讀

▲洛杉磯湖人唐西奇（Luka Doncic）季前熱身賽僅出賽一場狀況不錯，但與隊友默契仍待磨合。（圖／美聯社／達志影像）

▲Austin Reaves成為湖人少數亮點，投籃與信心大幅提升，展現接班潛力。（圖／美聯社／達志影像）

▲LeBron James因坐骨神經痛缺席所有熱身賽，預計11月中復出，他與球團間的冷戰持續延燒。（圖／美聯社／達志影像）

湖人季前熱身賽1勝4敗，不如預期，比賽內容和輪換組合+角色球員表現甚至可以用「糟糕」去形容。湖人打得有多糟?團隊出現什麼問題?誰表現好誰又打得很糟?1、Luka Doncic只打一場，狀況很好，但跟隊友還沒進入狀況。2、LeBron James因為坐骨神經痛都沒上場，也沒參與團練，只進行自我訓練，湖人放出來消息是：「老詹」LeBron James預估11月中傷癒歸隊。3、中鋒Deandre Ayton融入團隊仍需要時間。4、只打一場Marcus Smart完全不在狀況，毫無存在感，你會以為他沒有上場。5、湖人防守不行，換防太亂，擋拆防守和弱邊協防頻頻出現問題。6、前鋒Jarred Vanderbilt還是只能防守不能進攻，投籃和三分球慘不忍睹。7、Dalton Knecht、Jake LaRavia表現和投籃+防守都不如預期，這兩個替補側翼和主力前鋒Jarred Vanderbilt都有缺陷，不在狀況。季前熱身賽湖人唯一能開心的是後衛Austin Reaves狀況、投籃、信心都很棒，今夏苦練有成，他跟Luka Doncic能在老詹開季傷停缺陣一個月期間扛下攻防重任。另外就是主要輪換角色球員前鋒八村壘和後衛Gabe Vincent兩人狀況都很OK，可以賦予重任。正常來看，湖人要優於勇士，但現實更殘酷，勇士團隊和核心球星穩定，主要輪換和角色球員表現都很到位，攻防節奏清析自然，毫不艱澀，不像湖人進攻節奏既慢又卡，防守輪換一直跟不上節奏。湖人現在的問題就是核心球星不穩定，老詹是最關鍵，除了傷病疑慮，老詹跟球團之間冷戰還在持續。老詹要打不打，真傷假傷，還是打打停停，湖人開季都很難進入狀況，上半季湖人一旦戰績掉隊，湖人這一季就會提前崩潰。老詹不爽，湖人一切都很困難，湖人教練JJ Redick的無助，Luka Doncic和Austin Reaves的無奈，不難從他們安靜也只能冷處理的情緒看出端倪。老詹不爽湖人老闆效應，還在無限擴大。湖人仍是一支擁有爭冠實力和天賦球隊，Luka Doncic和老詹都是聯盟前八甚至前七排名球星，第三號球星Austin Reaves上季有場均20.2分表現，今年球季被期待更上層樓，只要角色球員調整到位、專注打好防守、建立體系，湖人仍是一支奪冠球隊。原本湖人就是差在防守、輪換不到位，另外就是角色球員表現不如預期，季後賽三分失準。湖人老闆今夏直接「冷處理」老詹，搞得老詹不爽，團隊更難，湖人這一季如果上半季掉隊，直接倒在下半季，也不用感到意外。即使老詹51歲，但他上季季後賽還有場均25分、9籃板、6助攻表現，投籃命中率和三分命中率都優於Luka Doncic，老詹還是聯盟前七至少前八球星，湖人老闆對待和處理老詹續約方式+態度就是最大敗筆。不管是人生、生活還是經營職業運動，湖人老闆正在搬磚頭砸自己的腳。湖人原本計畫是2026或2027年夏天簽一個更好、更年輕球星來搭檔Luka Doncic，提早一年捨棄老詹。湖人未來兩年還能簽下一個更年輕、比眼前這個不管是41還是51歲老詹更好球星？我們等著看。